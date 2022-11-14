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Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать смертность в ДТП полицейские и аким Костаная
Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать смертность в ДТП полицейские и аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45498
Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать смертность в ДТП полицейские и аким Костаная
Отправлено: 14.11.22 - 17:19
Первый заместитель начальника УП Костаная считает, что причиной роста смертности в ДТП могла послужить отмена антиковидных ограничений. Аким Костаная предлагает проверить молодых водителей и посмотреть на эффективность старых мер.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1280
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 17:19
По Герцена, от Курганской до Текстильщиков фонари вообще не горят. Утром едешь, пешеходы переходят дорогу, все практически в чёрных одеждах, как их увидеть? Освещение улиц плохое, фонари даже если светят, то этот свет тусклый. Нормально светят только в одном месте - по Бородина от Шевченко до Назарбаева
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2935
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 17:49
Цитата:
По себе вижу, что эффект есть. Когда цепляешь краем глаза макет, то в первую очередь в голове создается вопрос - а вдруг это не макет, а ребенок и автоматически снижаешь скорость.
Надо тоже изучить, есть ли эффект от этих макетов.
По себе вижу, что эффект есть. Когда цепляешь краем глаза макет, то в первую очередь в голове создается вопрос - а вдруг это не макет, а ребенок и автоматически снижаешь скорость.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25527
Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать смертность в ДТП полицейские и аким Костаная
Отправлено: 14.11.22 - 18:04
Цитата:
Это - те, снижают, кто с головой - дружит...
Козлов я:
а ребенок и автоматически снижаешь скорость.
а ребенок и автоматически снижаешь скорость.
Это - те, снижают, кто с головой - дружит...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4297
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 18:59
Цитата:
А еще отмена комендантского часа?
Логика сработала: Не будет пешеходов и машин - не будет ДТП.
Цитата:
Это вы серьёзно?
Лучшее убеждение - это штраф! Умные понимают слова, а штраф понимают все!
Пешеходные переходы осветите, установите светофоры с кнопками.
Умный чел в Лисаковске уже освещение поверх дорожного полотна установил! А у нас только ломбарды такое ставят...
Сейчас зима. Люди идут - в темное время суток их не видно. Наши люди обожают ходить во всем черном или темном - поэтому не отсвечивают.
отмена антиковидных ограничений и удаленного режима работы
А еще отмена комендантского часа?
Логика сработала: Не будет пешеходов и машин - не будет ДТП.
Цитата:
Ну а пока бороться с недобросовестными водителями планируют с помощью 60 дополнительных камер видеонаблюдения. Этот вопрос изучают в акимате области.
Это вы серьёзно?
Лучшее убеждение - это штраф! Умные понимают слова, а штраф понимают все!
Пешеходные переходы осветите, установите светофоры с кнопками.
Умный чел в Лисаковске уже освещение поверх дорожного полотна установил! А у нас только ломбарды такое ставят...
Сейчас зима. Люди идут - в темное время суток их не видно. Наши люди обожают ходить во всем черном или темном - поэтому не отсвечивают.
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 21:02
Цитата:
Я вот постоянно, краем глаза скульптуру барса по Амангельда-Бородина цепляю, когда отвернёшься, потом направо посмотришь невольно влево шарахаешься,кажется, будто зацепишь. Правда возможно один я такой пугливый и люди нечасто там по ночам ездят
Козлов я:
Когда цепляешь краем глаза
Когда цепляешь краем глаза
Я вот постоянно, краем глаза скульптуру барса по Амангельда-Бородина цепляю, когда отвернёшься, потом направо посмотришь невольно влево шарахаешься,кажется, будто зацепишь. Правда возможно один я такой пугливый и люди нечасто там по ночам ездят
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 21:09
Цитата:
Прекращайте!!! По соотношению, сумма штрафа к средней зарплате, мы где то в первой десятке стран мира. И так подчас люди кредиты берут, чтобы штраф выплатить. В России штрафы кратно ниже, что у них ДТП в несколько раз больше ? Из за пары десятков идиотов, подставлять всех водителей. А камеры как раз дисциплинируют, все лихачи чётко знают , где камеры и скорость снижают. На камерах как раз таки обычно просто водители попадаются, когда за спидометром не уследили.
bgb:
Лучшее убеждение - это штраф!
Лучшее убеждение - это штраф!
Прекращайте!!! По соотношению, сумма штрафа к средней зарплате, мы где то в первой десятке стран мира. И так подчас люди кредиты берут, чтобы штраф выплатить. В России штрафы кратно ниже, что у них ДТП в несколько раз больше ? Из за пары десятков идиотов, подставлять всех водителей. А камеры как раз дисциплинируют, все лихачи чётко знают , где камеры и скорость снижают. На камерах как раз таки обычно просто водители попадаются, когда за спидометром не уследили.
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 21:14
Цитата:
Для пешеходных переходов есть специальные светильник с направленным светом, не помню. почему их не стали устанавливать, кажется расход э/энергии большой, но это не факт, давно это было. лет 12 назад когда бизнесом занимался, предлагал мимоходом.
Не башлёвое дело было. поэтому наверное и не запомнилось
bgb:
Пешеходные переходы осветите
Пешеходные переходы осветите
Для пешеходных переходов есть специальные светильник с направленным светом, не помню. почему их не стали устанавливать, кажется расход э/энергии большой, но это не факт, давно это было. лет 12 назад когда бизнесом занимался, предлагал мимоходом.
Не башлёвое дело было. поэтому наверное и не запомнилось
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 159
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 15.11.22 - 16:30
Не одно десятилетие не могут внедрить и настроить светофоры под зелёную волну. Только одни разговоры. Из-за вандалов и всяких урод...в не могут поставить освещение в районе пешеходных переходов. При мокром асфальте отражается свет фар и плохая видимость дорожного полотна поэтому необходимо решать с освещением улиц. А относительно погибших, то не ясно, сколько из них пешеходов, водителей и пассажиров. И уже смотреть в какой категории участников движения такие проблемы
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3386
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 15.11.22 - 21:10
Цитата://что они здесь не при чем.//
Зам.начальник явно лукавит: - может прошлогодный снег виноват ??
Правило прохода пешеходного перехода надо МЕНЯТЬ: - мостовая - это место движения автотранспорта, а не место движения пешеходов: "...пешеход ДОЛЖЕН остановиться, осмотреться и обязательно ПРОПУСТИТЬ приближающий транспорт и только ПОСЛЕ этого переходить пешеходный переход...." или же ".... автотранспорт имеет ПРЕИМУЩЕСТВО при пересечении пешеходного перехода....", или же "...оборудовать ВСЕ пешеходные переходы СВЕТОФОРАМИ и проблема решиться само собой...."
Зам.начальник явно лукавит: - может прошлогодный снег виноват ??
Правило прохода пешеходного перехода надо МЕНЯТЬ: - мостовая - это место движения автотранспорта, а не место движения пешеходов: "...пешеход ДОЛЖЕН остановиться, осмотреться и обязательно ПРОПУСТИТЬ приближающий транспорт и только ПОСЛЕ этого переходить пешеходный переход...." или же ".... автотранспорт имеет ПРЕИМУЩЕСТВО при пересечении пешеходного перехода....", или же "...оборудовать ВСЕ пешеходные переходы СВЕТОФОРАМИ и проблема решиться само собой...."
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