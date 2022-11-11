Отправлено: - 20:30

Vit:

акимат решил перед разрушением мира, переводом времени занятся

[Исправлено: ACROS, 15.11.2022 - 20:41]

Цитата:Не понимаю я этих активистов: - ну НЕ ХОЧЕТ аким переводит стрелки ( очевидно только и только по команде СВЕРХУ - он временщик и ему по барабану что и как тут завтра будет).Надо было этим активистам ДОБИТЬСЯ через областной законодательный орган, что бы к бюллетням на 20 ноября, добавить ещё один бюллетень свой, местный с вопросом: - кто ЗА, кто ПРОТИВ перевода стрелок. И вопрос решился бы сам по себе.Или этим активистам нравиться сам процесс бесконечного нытья по поводу перевода стрелок, везде выступать, быть на виду, типа "... имидж всё...": - реальных дел от них я что то не вижу.Ничего 3 декабря НЕ РЕШИТЬСЯ - Архимед ПРОТИВ перевода ( не важно сам или по команде), но против. Будет типичный словесный блуд, демонстрация и озвучивания псевдонаучных фактов, может привезут как свадебного генерала, этого деятеля из Кызыл Орды, самолюбование выступающих женщин и прочий псевдодемократический шабаш.