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≡ «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45498
«Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
Отправлено: 15.11.22 - 11:11
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Видео с обращением к акиму Костанайской области костанаец прислал в редакцию «НГ». В своем заявлении он просит прекратить посыпать дороги «химией» и вернуться к простой уборке снега.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8997
«Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
Отправлено: 15.11.22 - 20:02
#15
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Цитата:
самый умный:
Вы у себя вокруг магазина тоже реагентами поливаете после каждого небольшого снежка? Или подметаете?

Я бы с удовольствием посыпал,только не знаю где их взять.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3382
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 20:07
#16
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Цитата:
yudjin:
насосут на лехус


Вы это, очевидно, про дам ?? Не знал что минет такой дорогой, в городе - сразу машину и притом Лексус !!!
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