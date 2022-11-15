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≡ Много по мелочи - Деньги из аппаратов продажи воды воровали костанайцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45498
Много по мелочи - Деньги из аппаратов продажи воды воровали костанайцы
Отправлено: 15.11.22 - 19:52
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Двое жителей областного центра, в возрасте 22 и 21 года, вскрывали аппараты для продажи фильтрованной воды и забирали деньги. Предприимчивые мужчины выходили на дело по ночам. А владельцы автоматов узнавали о взломах лишь утром.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5602
Re: Много по мелочи - Деньги из аппаратов продажи воды воровали...
Отправлено: 15.11.22 - 19:52
#1
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Там вроде камеры стоят, кто-то рассказывал, что аппарат по хамски проглотил монету и демонстративно отказался выдать товар. От злости покупатель стал кулаком стучать, но увидев объектив удалился прочь, в последствии жирным фломастером нехорошие слова в адрес владельцев
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