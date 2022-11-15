Отправлено: - 16:43

yudjin:

Надо просто вовремя и систематически убирать снег.

yudjin:

Даже водители в конторе против этой соли и каши на дороге от которой гниют машины.

yudjin:

Сейчас сопляки накупят прав, насосут на лехус и думают, что асы. А снег выпал... всё, ой, бай... как ездить?

Цитата:Вот конкретно начался снегопад,во время пока идёт снег убирать смысла нет,а пешеходы ходят и машины всё равно ездят,всё прикатывается и притаптывается получается скользкий накат,убрать его можно ,но не до асфальта ,всё равно будет скользко,тут только химия поможет.Цитата:Купят в кредит это корыто,потом трясутся за него всю жизнь,ты им скажи что если не будут посыпать,то не они так кто нибудь в них всё равно въедет.Так что из двух зол выбирают меньшее.Цитата:Ну вот тем более для таких всё равно надо сыпать,он же не один на дороге,пострадает сам и пострадают другие.