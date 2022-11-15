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≡ Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45497
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 15.11.22 - 15:10
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Численность населения Земли достигла 8 млрд человек, сообщает ООН. Редакция "НГ зафиксировала эту цифру на счетчике Worldinformer в 13.59 по костанайскому времени.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19942
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 15:10
#1
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Мда уж..
Немцы за счет турков размножаются, поляки за счет украинцев, а вот славяне вымирают, и это печально..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5601
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 16:39
#2
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Не волнуйтесь, узбеки с таджиками помогут.как говорил Жуков - бабы ещё нарожают
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