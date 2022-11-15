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≡ «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45497
«Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
Отправлено: 15.11.22 - 11:11
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Видео с обращением к акиму Костанайской области костанаец прислал в редакцию «НГ». В своем заявлении он просит прекратить посыпать дороги «химией» и вернуться к простой уборке снега.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1092
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 11:11
#1
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Согласен,устали от этой грязи.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
406
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 11:22
#2
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Да это настоящее вредительство и если хотите тихая диверсия. Химия отравляет почву, следовательно трава, деревья, кустарники не смогут прожить свой природный срок. Затем со всей грязью она стекает в реку, воду которой мы пьем . А в реке своя флора и фауна и они травятся вместе с нами. И если это наши чиновники не понимают, то мы им во весь голос об этом говорим. А если они и после этого будут продолжать свою линию гнуть и поливать отравой улицы, то явно перед нами враги природы , государства и народа. Я вот так понимаю.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8846
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 11:35
#3
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Полностью поддерживаю! Зимой снега белого не сыщешь... все тротуары, дворы в этой грязной жиже. Если с улиц худо-бедно на газоны счищают, то во дворах лежит до весны.

Цитата:
рихард:
А если они и после этого будут продолжать свою линию гнуть и поливать отравой улицы, то явно перед нами враги природы , государства и народа.

Интересно, что и доморощенные экологи из года в год молчат в тряпочку... А они вообще существуют эти экологи?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
564
«Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
Отправлено: 15.11.22 - 12:58
#4
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Полностью поддерживаю, от реагентов вреда значительно больше, чем пользы. Дороги нужно чистить, а тротуары можно и песочком посыпать, от него никому хуже не станет.

Понятно, что это способ "осваивать бюджет", но слишком большой резонанс, эта грязь на виду у всех.

Жалко, что пока ещё нет инициативной группы по реагентам.

[Исправлено: самый умный, 15.11.2022 - 13:04]
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
119
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 13:52
#5
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Грязная жижа по городу не только от реагентов. А одна из причин разрытые и не заасфальтированые дороги, которые после дождей в в грязь и жижу превратились, плюс строительные объекты можно сказать в центре, с которых тоже растаскивают по всему городу транспортом. Я вот одно не пойму, почему у нас те , кто ямы роет за собой асфальт не ложит на место?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8996
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 16:03
#6
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Цитата:
Одновременно с предыдущим обращением в редакцию пришло еще одно видео, на котором подписчик "НГ" @xsensarious продемонстрировал, как хрустит соль на тротуаре.

Источник:

Так лучше пусть соль хрустит на тротуаре,чем там будут хрустеть переломанные кости.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8996
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 16:11
#7
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Цитата:
Сабыр:
Согласен

Цитата:
рихард:
Да это настоящее вредительство

Цитата:
самый умный:
Полностью поддерживаю

Цитата:
yudjin:
Полностью поддерживаю

Когда перестанут посыпать солью дороги и тротуары,люди начнут ломать себе конечности а в ДТП погибнут люди,все эти поддерживающие буду за это отвечать?
Эти люди с смартфонами,которые научились только снимать видосики,что они сделали в плане чистоты и безопасности на дорогах?
Кто нибудь из них пробовал убрать лёд с брусчатки после ледянного дождя?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15438
Re: «Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда...
Отправлено: 15.11.22 - 16:20
#8
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Вся "грязь" - от песка, а не "химии". После посыпки растаянный снег нужно убирать - для того соль и сыпется.
Цитата:
Добринцофф:
Так лучше пусть соль хрустит на тротуаре,чем там будут хрустеть переломанные кости.

Поддерживаю.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8846
«Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
Отправлено: 15.11.22 - 16:29
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Кто нибудь из них пробовал убрать лёд с брусчатки после ледянного дождя?

Во-первых, ледяной дождь бывает не каждый день. Да бывает что и всю зиму этого дождя может не быть. Да, в экстренных случаях можно и применить. Но разово, а не после каждого снежка. Надо просто вовремя и систематически убирать снег. А не как в одно место раненые гонять снежинки по площади или засыпать солью с песком все тротуары.
Даже водители в конторе против этой соли и каши на дороге от которой гниют машины. Специально спрашивал.
Вот в 90-е-2000-е убирали снег и не лили оголтело химию с песком. Ездили и не жаловались, патамушта за руль не каждый садился. Сейчас сопляки накупят прав, насосут на лехус и думают, что асы. А снег выпал... всё, ой, бай... как ездить? Караул...видосы снимают. А акимат вынужден бездумно лить и сыпать, лишь бы ж...в кресле удержать.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8996
«Зимой грязнее, чем летом» - Костанаец попросил Архимеда Мухамбетова не использовать реагенты
Отправлено: 15.11.22 - 16:43
#10
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Цитата:
yudjin:
Надо просто вовремя и систематически убирать снег.

Вот конкретно начался снегопад,во время пока идёт снег убирать смысла нет,а пешеходы ходят и машины всё равно ездят,всё прикатывается и притаптывается получается скользкий накат,убрать его можно ,но не до асфальта ,всё равно будет скользко,тут только химия поможет.
Цитата:
yudjin:
Даже водители в конторе против этой соли и каши на дороге от которой гниют машины.

Купят в кредит это корыто,потом трясутся за него всю жизнь,ты им скажи что если не будут посыпать,то не они так кто нибудь в них всё равно въедет.Так что из двух зол выбирают меньшее.
Цитата:
yudjin:
Сейчас сопляки накупят прав, насосут на лехус и думают, что асы. А снег выпал... всё, ой, бай... как ездить?

Ну вот тем более для таких всё равно надо сыпать,он же не один на дороге,пострадает сам и пострадают другие.
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