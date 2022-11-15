Да это настоящее вредительство и если хотите тихая диверсия. Химия отравляет почву, следовательно трава, деревья, кустарники не смогут прожить свой природный срок. Затем со всей грязью она стекает в реку, воду которой мы пьем . А в реке своя флора и фауна и они травятся вместе с нами. И если это наши чиновники не понимают, то мы им во весь голос об этом говорим. А если они и после этого будут продолжать свою линию гнуть и поливать отравой улицы, то явно перед нами враги природы , государства и народа. Я вот так понимаю.
Грязная жижа по городу не только от реагентов. А одна из причин разрытые и не заасфальтированые дороги, которые после дождей в в грязь и жижу превратились, плюс строительные объекты можно сказать в центре, с которых тоже растаскивают по всему городу транспортом. Я вот одно не пойму, почему у нас те , кто ямы роет за собой асфальт не ложит на место?
Когда перестанут посыпать солью дороги и тротуары,люди начнут ломать себе конечности а в ДТП погибнут люди,все эти поддерживающие буду за это отвечать? Эти люди с смартфонами,которые научились только снимать видосики,что они сделали в плане чистоты и безопасности на дорогах? Кто нибудь из них пробовал убрать лёд с брусчатки после ледянного дождя?
Добринцофф: Кто нибудь из них пробовал убрать лёд с брусчатки после ледянного дождя?
Во-первых, ледяной дождь бывает не каждый день. Да бывает что и всю зиму этого дождя может не быть. Да, в экстренных случаях можно и применить. Но разово, а не после каждого снежка. Надо просто вовремя и систематически убирать снег. А не как в одно место раненые гонять снежинки по площади или засыпать солью с песком все тротуары. Даже водители в конторе против этой соли и каши на дороге от которой гниют машины. Специально спрашивал. Вот в 90-е-2000-е убирали снег и не лили оголтело химию с песком. Ездили и не жаловались, патамушта за руль не каждый садился. Сейчас сопляки накупят прав, насосут на лехус и думают, что асы. А снег выпал... всё, ой, бай... как ездить? Караул...видосы снимают. А акимат вынужден бездумно лить и сыпать, лишь бы ж...в кресле удержать.
yudjin: Надо просто вовремя и систематически убирать снег.
Вот конкретно начался снегопад,во время пока идёт снег убирать смысла нет,а пешеходы ходят и машины всё равно ездят,всё прикатывается и притаптывается получается скользкий накат,убрать его можно ,но не до асфальта ,всё равно будет скользко,тут только химия поможет. Цитата:
yudjin: Даже водители в конторе против этой соли и каши на дороге от которой гниют машины.
Купят в кредит это корыто,потом трясутся за него всю жизнь,ты им скажи что если не будут посыпать,то не они так кто нибудь в них всё равно въедет.Так что из двух зол выбирают меньшее. Цитата:
yudjin: Сейчас сопляки накупят прав, насосут на лехус и думают, что асы. А снег выпал... всё, ой, бай... как ездить?
Ну вот тем более для таких всё равно надо сыпать,он же не один на дороге,пострадает сам и пострадают другие.
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