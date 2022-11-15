Отправлено: - 16:29

Добринцофф:

Кто нибудь из них пробовал убрать лёд с брусчатки после ледянного дождя?

Цитата:Во-первых, ледяной дождь бывает не каждый день. Да бывает что и всю зиму этого дождя может не быть. Да, в экстренных случаях можно и применить. Но разово, а не после каждого снежка. Надо просто вовремя и систематически убирать снег. А не как в одно место раненые гонять снежинки по площади или засыпать солью с песком все тротуары.Даже водители в конторе против этой соли и каши на дороге от которой гниют машины. Специально спрашивал.Вот в 90-е-2000-е убирали снег и не лили оголтело химию с песком. Ездили и не жаловались, патамушта за руль не каждый садился. Сейчас сопляки накупят прав, насосут на лехус и думают, что асы. А снег выпал... всё, ой, бай... как ездить? Караул...видосы снимают. А акимат вынужден бездумно лить и сыпать, лишь бы ж...в кресле удержать.