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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 559 из 559«1...557558559
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Куратор темы: 111
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25526
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 16:13
#8371
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Цитата:
Козлов я:
Зеленский в Херсоне..

Марик, подари наконец то,
рубашку Зеленскому... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 18:22
#8372
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Цитата:
Козлов я:
Зеленский в Херсоне..

Великие люди, делающие Историю..
Сидят не в бункере, а решают поставленные задачи..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 18:26
#8373
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Цитата:
drakon:
Марик, подари наконец то, рубашку Зеленскому...

В жестких реалиях, ношение рубашки не очень практично..
Я например одевал лет 15 рубашку на свадьбу, помню ее еще в Цуме покупал за какие то брльшие деньги..
Так и осталась валяться в полках шкафа, недавно отдал ее кому то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 22:11
#8374
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Вот ты где, Дмитрий Комаров, на передовой с Зеленским..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 22:17
#8375
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Жестко.
За Победу..
На самой передовой, где не стихает звук канонады..



А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
Тихо и спокойно?



[Исправлено: 111, 14.11.2022 - 22:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 22:18
#8376
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Лапин..
На которого списали 60 тысяч погибших..
Мда уж..
Герой..
Потому что отрицательно наступал..
Суровикин впрочем туда же..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1083
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 00:38
#8377
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1083
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 00:46
#8378
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Цитата:
111: А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
вставить пнг на фото

[Исправлено: Эл-починно, 15.11.2022 - 00:50]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 09:52
#8379
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Цитата:
Эл-починно:
как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?

Это Передовая?
То есть Фронт?
Мда уж..
Немцы не знают что это такое по видимому..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 09:57
#8380
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Цитата:
Эл-починно:

Геббельс..
Ваш предок был умным и весьма образованным, это понимаю.
Но вот вам там в Германии, больше не на кого положиться и нет умных людей больше, кроме как верных последователей Фюрера, соглашусь, тоже очень образованного и бесстрашного человека?
Почему каждый немец любит ссылаться на братков из СС, мол они такие умные, образованные, бесстрашные?
Больше не на кого видимо, вас ведь так там учат наверно..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1092
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 09:58
#8381
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Чтобы зомби не твердили,а Зеленский реально сейчас гораздо круче деда Володи. И по Киеву спокойно передвигается и на передовой вручает награды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 10:23
#8382
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Хм..

Вторая армия мира..
Что то там теперь с кувалдами связано..
Кончились патроны, убивать своих солдат?

[Исправлено: 111, 15.11.2022 - 10:24]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
952
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 10:55
#8383
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Цитата:
111:
Ваш предок был умным и весьма образованным, это понимаю.

Он был не очень образованный , но умным. Ему кстати приписывают фразу; Ложь сказанная один раз остаётся ложью, ложь повторённая 1000 раз становится правдой". Это я к тезису про бандеровцах и нацистах в Украине. В Кремле сейчас понимают, что воюют не против нацистов и бандеровцев, что против оккупантов встал весь народ, как мантру повторяют ещё и ещё раз про засилье нацистов в Украине, всегда найдутся люди либо легковерные, либо очень хотящие в это поверить. Кстати война против народа практически всегда заканчивается поражением
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
952
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 11:00
#8384
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Цитата:
111:
Фюрера, соглашусь, тоже очень образованного и бесстрашного человека

В верхушке нацистской германии, было очень трудно найти людей даже с средним образованием, однако надо отдать им должное, Германию до войны они экономически подняли на небывалый уровень
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