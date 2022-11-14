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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25526
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 16:13
Цитата:
Марик, подари наконец то,
рубашку Зеленскому...
Козлов я:
Зеленский в Херсоне..
Зеленский в Херсоне..
Марик, подари наконец то,
рубашку Зеленскому...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 18:22
Цитата:
Великие люди, делающие Историю..
Сидят не в бункере, а решают поставленные задачи..
Козлов я:
Зеленский в Херсоне..
Зеленский в Херсоне..
Великие люди, делающие Историю..
Сидят не в бункере, а решают поставленные задачи..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 18:26
Цитата:
В жестких реалиях, ношение рубашки не очень практично..
Я например одевал лет 15 рубашку на свадьбу, помню ее еще в Цуме покупал за какие то брльшие деньги..
Так и осталась валяться в полках шкафа, недавно отдал ее кому то..
drakon:
Марик, подари наконец то, рубашку Зеленскому...
Марик, подари наконец то, рубашку Зеленскому...
В жестких реалиях, ношение рубашки не очень практично..
Я например одевал лет 15 рубашку на свадьбу, помню ее еще в Цуме покупал за какие то брльшие деньги..
Так и осталась валяться в полках шкафа, недавно отдал ее кому то..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 22:11
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 22:17
Жестко.
За Победу..
На самой передовой, где не стихает звук канонады..
А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
Тихо и спокойно?
[Исправлено: 111, 14.11.2022 - 22:20]
За Победу..
На самой передовой, где не стихает звук канонады..
А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
Тихо и спокойно?
[Исправлено: 111, 14.11.2022 - 22:20]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.11.22 - 22:18
Лапин..
На которого списали 60 тысяч погибших..
Мда уж..
Герой..
Потому что отрицательно наступал..
Суровикин впрочем туда же..
На которого списали 60 тысяч погибших..
Мда уж..
Герой..
Потому что отрицательно наступал..
Суровикин впрочем туда же..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 00:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 00:46
Цитата:
вставить пнг на фото
[Исправлено: Эл-починно, 15.11.2022 - 00:50]
111: А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
[Исправлено: Эл-починно, 15.11.2022 - 00:50]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 09:52
Цитата:
Это Передовая?
То есть Фронт?
Мда уж..
Немцы не знают что это такое по видимому..
Эл-починно:
как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
Это Передовая?
То есть Фронт?
Мда уж..
Немцы не знают что это такое по видимому..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 09:57
Цитата:
Геббельс..
Ваш предок был умным и весьма образованным, это понимаю.
Но вот вам там в Германии, больше не на кого положиться и нет умных людей больше, кроме как верных последователей Фюрера, соглашусь, тоже очень образованного и бесстрашного человека?
Почему каждый немец любит ссылаться на братков из СС, мол они такие умные, образованные, бесстрашные?
Больше не на кого видимо, вас ведь так там учат наверно..
Эл-починно:
Геббельс..
Ваш предок был умным и весьма образованным, это понимаю.
Но вот вам там в Германии, больше не на кого положиться и нет умных людей больше, кроме как верных последователей Фюрера, соглашусь, тоже очень образованного и бесстрашного человека?
Почему каждый немец любит ссылаться на братков из СС, мол они такие умные, образованные, бесстрашные?
Больше не на кого видимо, вас ведь так там учат наверно..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1092
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 09:58
Чтобы зомби не твердили,а Зеленский реально сейчас гораздо круче деда Володи. И по Киеву спокойно передвигается и на передовой вручает награды.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 10:23
Хм..
Вторая армия мира..
Что то там теперь с кувалдами связано..
Кончились патроны, убивать своих солдат?
[Исправлено: 111, 15.11.2022 - 10:24]
Вторая армия мира..
Что то там теперь с кувалдами связано..
Кончились патроны, убивать своих солдат?
[Исправлено: 111, 15.11.2022 - 10:24]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 952
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 10:55
Цитата:
Он был не очень образованный , но умным. Ему кстати приписывают фразу; Ложь сказанная один раз остаётся ложью, ложь повторённая 1000 раз становится правдой". Это я к тезису про бандеровцах и нацистах в Украине. В Кремле сейчас понимают, что воюют не против нацистов и бандеровцев, что против оккупантов встал весь народ, как мантру повторяют ещё и ещё раз про засилье нацистов в Украине, всегда найдутся люди либо легковерные, либо очень хотящие в это поверить. Кстати война против народа практически всегда заканчивается поражением
111:
Ваш предок был умным и весьма образованным, это понимаю.
Ваш предок был умным и весьма образованным, это понимаю.
Он был не очень образованный , но умным. Ему кстати приписывают фразу; Ложь сказанная один раз остаётся ложью, ложь повторённая 1000 раз становится правдой". Это я к тезису про бандеровцах и нацистах в Украине. В Кремле сейчас понимают, что воюют не против нацистов и бандеровцев, что против оккупантов встал весь народ, как мантру повторяют ещё и ещё раз про засилье нацистов в Украине, всегда найдутся люди либо легковерные, либо очень хотящие в это поверить. Кстати война против народа практически всегда заканчивается поражением
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 952
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.11.22 - 11:00
Цитата:
В верхушке нацистской германии, было очень трудно найти людей даже с средним образованием, однако надо отдать им должное, Германию до войны они экономически подняли на небывалый уровень
111:
Фюрера, соглашусь, тоже очень образованного и бесстрашного человека
Фюрера, соглашусь, тоже очень образованного и бесстрашного человека
В верхушке нацистской германии, было очень трудно найти людей даже с средним образованием, однако надо отдать им должное, Германию до войны они экономически подняли на небывалый уровень
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