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≡ Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45496
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 09:49
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Что-то много стало попадаться на глаза объявлений о продаже недвижимости принадлежащей, агрохолдингу "Иволга". Холдинг этот я недолюбливал, по причине , что монополист - это вред для экономики, тем более такой, как в Костанайской области.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1092
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 15.11.22 - 09:49
#1
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"где-то на немецкой земле",а может он рванёт на историческую родину в Израэль. Хотя,куда уже и зачем ему ехать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19941
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 10:05
#2
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Автор хочет, чтобы настучали на Назарбаева?
Хех..
Тогда того, кто это сделает, ни спасет ни Австрия и даже ее тюрьмы, не Британия и ни тем более Германия..
Любого ушатает, в буквальном смысле..
И там же все заключено договорами все таки..
Раскололся, погиб там же..
И все эти махинаторщики как тем более иволговцы, которые работали через Елбасы, прекрасно все знают..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1092
Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая торпеда
Отправлено: 15.11.22 - 10:19
#3
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Цитата:
111:
Любого ушатает

Да,умеют у нас рты закрывать,хоть зятю,хоть внуку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5600
Re: Иволга - предвестница дождя, или большому кораблю - большая...
Отправлено: 15.11.22 - 11:46
#4
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Маленькой заметкой в народных новостях такую глыбу проблем не стоило бы трогать, и так все понятно, чего заново ворошить старое. Несколько крупных компании должны были кормить страну, лишнее на экспорт, колхозников загнать в мегаполис да навешать на них миллионные кредиты. Таковым стал расклад и порядок в отдельно взятой стране. Сезонное земледелие сделали менее затратным и забыли о нем.
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