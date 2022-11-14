Прогноз на 5 дней
небольшой снегопад-1°C
  • 737 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • З-СЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45494
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 14.11.22 - 23:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют ввести ответственность за передачу своей банковской карты в пользование интернет-мошенникам. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев.
Читать новость

Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
131
Re: Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт...
Отправлено: 14.11.22 - 23:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наивность и доверчивость.. пороки нашей эпохи.. а сверху еще не выветрились мозги от знаменитых "финансовых пирамид".
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1083
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 14.11.22 - 23:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, почему я могу спокойно передать данные моей банковской карты, для перевода денег на неё? А в Казахстане хотят наказывать за это? :-o Может проще и лучше ужесточить правила получения кредитов, только по имеющимся данным, банковской карты? А также с контролем по "отмыванию" ден. средств Хотя к чему я это? 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 15.11.2022 - 00:07]
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8993
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 15.11.22 - 01:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Вот интересно, почему я могу спокойно передать данные моей банковской карты, для перевода денег на неё? А в Казахстане хотят наказывать за это?

Наказывать будут за передачу карты, пин кода и CVV кода.
Вы же эти данные не сообщаете,не так ли?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1083
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 15.11.22 - 01:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вы же эти данные не сообщаете,не так ли?

Пока в здравом уме и трезвом сознание и не преднамерен на подобное. :lol:
Хотя тут должен уточнить, даже имея cvv код не снимут с меня или моей карты просто так деньги. Я или пинкод должен ввести или через онлайн Secure App, так называется приложение к моему онлайн (и не только) банкингу, это подтвердить.

[Исправлено: Эл-починно, 15.11.2022 - 01:29]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS