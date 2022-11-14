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Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в Береке прокомментировали в акимате Костаная
Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в Береке прокомментировали в акимате Костаная
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