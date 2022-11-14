Отправлено: - 01:00

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Вот интересно, почему я могу спокойно передать данные моей банковской карты, для перевода денег на неё? А в Казахстане хотят наказывать за это?

Цитата:Наказывать будут за передачу карты, пин кода и CVV кода.Вы же эти данные не сообщаете,не так ли?