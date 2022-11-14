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≡ Минэкологии предлагает увеличить в 2,5 раза штраф за использование запрещённых снастей для ловли рыбы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45494
Минэкологии предлагает увеличить в 2,5 раза штраф за использование запрещённых снастей для ловли рыбы
Отправлено: 14.11.22 - 19:08
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В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов предложили увеличить штраф за лов рыбы запрещёнными орудиями в 2,5 раза. Штраф может составить 50 МРП, а повторное правонарушение повлечёт арест на 15 суток.

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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4297
Re: Минэкологии предлагает увеличить в 2,5 раза штраф за...
Отправлено: 14.11.22 - 19:08
#1
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Цитата:
В министерстве также попросили 8 млрд тенге, чтобы оснастить рыбные инспекции в ближайшие три года и повысить эффективность борьбы с браконьерами.

Источник:

К каждому браконьеру приставить по инспектору? 8-)
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
131
Re: Минэкологии предлагает увеличить в 2,5 раза штраф за...
Отправлено: 14.11.22 - 23:55
#2
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Да, слава Богу, это к нашим рыболовам не относится.. тут про промысловое браконьерство...
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