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≡ На 10 млн тенге обманул мошенник костанайцев, притворяясь иностранцем в беде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45494
На 10 млн тенге обманул мошенник костанайцев, притворяясь иностранцем в беде
Отправлено: 14.11.22 - 18:40
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В уголовном деле 15 эпизодов - столько жителей Костанайской области обманул 29-летний костанаец. Общий ущерб составил около 10 млн тенге. Через телефоны доверчивых потерпевших подозреваемый оформил онлайн-кредиты.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
63
Re: На 10 млн тенге обманул мошенник костанайцев, притворяясь...
Отправлено: 14.11.22 - 18:40
#1
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Герои нашего времени
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
131
Re: На 10 млн тенге обманул мошенник костанайцев, притворяясь...
Отправлено: 14.11.22 - 23:50
#2
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Ося Бендер..))) Добро пожаловать в наши пинаты...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1083
На 10 млн тенге обманул мошенник костанайцев, притворяясь иностранцем в беде
Отправлено: 15.11.22 - 00:01
#3
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:lol:
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