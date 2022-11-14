Re: Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в...

Отправлено: - 21:27

До чего чиновники у нас косноязычные, даже оправдаться нормально не могут. "Мы догадывались, что такая проблема будет". Если догадывались , почему не предупредить проблему? Для чего, нужно было дожидаться затопления и скандала? Когда и так этих скандалов пруд пруди. Нет эта логика для меня непонятна