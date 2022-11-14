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≡ Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать смертность в ДТП полицейские и аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45493
Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать смертность в ДТП полицейские и аким Костаная
Отправлено: 14.11.22 - 17:19
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Первый заместитель начальника УП Костаная считает, что причиной роста смертности в ДТП могла послужить отмена антиковидных ограничений. Аким Костаная предлагает проверить молодых водителей и посмотреть на эффективность старых мер.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1280
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 17:19
#1
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По Герцена, от Курганской до Текстильщиков фонари вообще не горят. Утром едешь, пешеходы переходят дорогу, все практически в чёрных одеждах, как их увидеть? Освещение улиц плохое, фонари даже если светят, то этот свет тусклый. Нормально светят только в одном месте - по Бородина от Шевченко до Назарбаева
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2935
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 17:49
#2
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Цитата:
Надо тоже изучить, есть ли эффект от этих макетов.

По себе вижу, что эффект есть. Когда цепляешь краем глаза макет, то в первую очередь в голове создается вопрос - а вдруг это не макет, а ребенок и автоматически снижаешь скорость.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25526
Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать смертность в ДТП полицейские и аким Костаная
Отправлено: 14.11.22 - 18:04
#3
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Цитата:
Козлов я:
а ребенок и автоматически снижаешь скорость.

Это - те, снижают, кто с головой - дружит... :-P
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4297
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 18:59
#4
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Цитата:
отмена антиковидных ограничений и удаленного режима работы

А еще отмена комендантского часа?
Логика сработала: Не будет пешеходов и машин - не будет ДТП.
Цитата:
Ну а пока бороться с недобросовестными водителями планируют с помощью 60 дополнительных камер видеонаблюдения. Этот вопрос изучают в акимате области.

Это вы серьёзно?
Лучшее убеждение - это штраф! Умные понимают слова, а штраф понимают все!
Пешеходные переходы осветите, установите светофоры с кнопками.
Умный чел в Лисаковске уже освещение поверх дорожного полотна установил! А у нас только ломбарды такое ставят...
Сейчас зима. Люди идут - в темное время суток их не видно. Наши люди обожают ходить во всем черном или темном - поэтому не отсвечивают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
950
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 21:02
#5
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Цитата:
Козлов я:
Когда цепляешь краем глаза

Я вот постоянно, краем глаза скульптуру барса по Амангельда-Бородина цепляю, когда отвернёшься, потом направо посмотришь невольно влево шарахаешься,кажется, будто зацепишь. Правда возможно один я такой пугливый и люди нечасто там по ночам ездят
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
950
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 21:09
#6
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Цитата:
bgb:
Лучшее убеждение - это штраф!

Прекращайте!!! По соотношению, сумма штрафа к средней зарплате, мы где то в первой десятке стран мира. И так подчас люди кредиты берут, чтобы штраф выплатить. В России штрафы кратно ниже, что у них ДТП в несколько раз больше ? Из за пары десятков идиотов, подставлять всех водителей. А камеры как раз дисциплинируют, все лихачи чётко знают , где камеры и скорость снижают. На камерах как раз таки обычно просто водители попадаются, когда за спидометром не уследили.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
950
Re: Кто виноват - ковид или молодежь? Как предлагают снижать...
Отправлено: 14.11.22 - 21:14
#7
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Цитата:
bgb:
Пешеходные переходы осветите

Для пешеходных переходов есть специальные светильник с направленным светом, не помню. почему их не стали устанавливать, кажется расход э/энергии большой, но это не факт, давно это было. лет 12 назад когда бизнесом занимался, предлагал мимоходом.
Не башлёвое дело было. поэтому наверное и не запомнилось
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