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Минэкологии предлагает увеличить в 2,5 раза штраф за использование запрещённых снастей для ловли рыбы
Минэкологии предлагает увеличить в 2,5 раза штраф за использование запрещённых снастей для ловли рыбы
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