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≡ Вернули в синяках - Как недееспособная из Пешковки оказалась в пансионате дочери руководителя отдела координации занятости Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45493
Вернули в синяках - Как недееспособная из Пешковки оказалась в пансионате дочери руководителя отдела координации занятости Костанайской области?
Отправлено: 14.11.22 - 19:03
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Согласно материалам дела, недееспособную М. забрали из Пешковского центра на три месяца якобы к родственникам. Она оказалась в частном пансионате Камилы Бимендиной. Отправила ее туда мать Бимендиной - Маидашаш Жумагали.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4297
Вернули в синяках - Как недееспособная из Пешковки оказалась в пансионате дочери руководителя отдела координации занятости Костанайской области?
Отправлено: 14.11.22 - 19:03
#1
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Цитата:
Заявление об экспертизе на сексуальное насилие у меня не приняли.

Источник:

Чтобы не открывать дело и не портить показатели? Прокуратуре надо заинтересоваться. Тем более, что потерпевшая - недееспособная.

[Исправлено: bgb, 14.11.2022 - 19:04]
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