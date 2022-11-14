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Вернули в синяках - Как недееспособная из Пешковки оказалась в пансионате дочери руководителя отдела координации занятости Костанайской области?
Вернули в синяках - Как недееспособная из Пешковки оказалась в пансионате дочери руководителя отдела координации занятости Костанайской области?
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