Отправлено: - 17:49

Надо тоже изучить, есть ли эффект от этих макетов.

Цитата:По себе вижу, что эффект есть. Когда цепляешь краем глаза макет, то в первую очередь в голове создается вопрос - а вдруг это не макет, а ребенок и автоматически снижаешь скорость.