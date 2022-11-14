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≡ Для безопасности животных и людей - Зоозащитница и акимат подписали меморандум в Костанайском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45489
Для безопасности животных и людей - Зоозащитница и акимат подписали меморандум в Костанайском районе
Отправлено: 14.11.22 - 11:35
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В рамках меморандума служба отлова будет привозить в приют бездомных собак, которые представляют опасность для скота и людей. Пока приют может принимать до 20 животных в месяц, содержать их будут на привлеченные средства.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5599
Re: Для безопасности животных и людей - Зоозащитница и акимат...
Отправлено: 14.11.22 - 11:35
#1
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Я больше склонен думать, что власти нет интереса принимать участие где нет денежных составляющих вроде как называют в народе- откаты, как строительство дорог, брусчатки, памятники. А вот для нужд народа делаются глухими и немыми, активисты истоптают все башмаки чтоб лёд тронулся
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