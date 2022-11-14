Re: Для безопасности животных и людей - Зоозащитница и акимат...

Отправлено: - 11:35

Я больше склонен думать, что власти нет интереса принимать участие где нет денежных составляющих вроде как называют в народе- откаты, как строительство дорог, брусчатки, памятники. А вот для нужд народа делаются глухими и немыми, активисты истоптают все башмаки чтоб лёд тронулся