Прогноз на 5 дней
пасмурно+4°C
  • 733 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Собака на сене по-костанайски
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45489
Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 10:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский автовокзал на 38 году жизни почил в бозе. Несмотря на все старания учредительницы - загородила весь переметр автовокзал от прохода посетителей, закрыв все парковки для посадки-высадки пассажиров, заставив через суд господина Кушеерова ТТS запретить использовать своё здание под автовокзал для своих рейсов, на своих автобусах , и все только для нас, клиентов. А глупый народ не понял стараний руководства автовокзала и пересел на такси.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8989
Re: Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 10:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продала она его наконец то,но перед этим развалила весь бизнес и обвинила в этом местные власти,мол не помогли в трудную минуту.

Цитата:
В принципе само здание бывшим владельцам досталось за копейки

Источник:

Что толку если ума не хватило даже на содержание здания.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13196
Re: Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 10:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот как, имея полностью отлаженную инфраструктуру: автовокзалы, маршруты, автобусы (пусть бу из Европы), водителей, платежеспособных клиентов, всё вот так загубить? Вопрос риторический, отвечать не надо, и здесь я уже не о автовокзале, а о независимом Казахстане. Как, имея всё построенное с нуля, города, села, заводы и фабрики, за 30 лет умудриться разворовать, развалить и разрушить

Случился капитализм
Когда на волне расширения видов услуг клиент выбрал удобство в замен цене
Пусть такси дороже но с ним не надо парится
За тобой приехали,быстро довезли и высадили на адресе
На Автобус же сначала надо Поехать купить билет,чтобы по нему выехать чуть позже с этого же автовокзала и приехать в другой город также на автовокзал с которого надо брать такси до адреса...

А к этому прибавляем неповоротливую владелицу автовокзала которая сделала всё чтобы от нее ушли и клиенты и перевозчики и вуаля
Перевозки сдулись
Но теперь при уходе с рынке услуг одного поставщика остальные на волне вседозволенности начнут завышать цену это закон монополизма,ведь теперь у такси нет дешёвого конкурента кто сдерживал цены
Управлению пассажирского транспорта если они хотят остаться управлением надо брать быка за рога уже сейчас
Не смогли победить таксистов надо возглавить
Созывать вместе с полицией круглый стол где из таксистов перевозчиков начать формировать единый профсоюз или организацию с которой можно вести бизнес как с единым юр лицом
А Всех таксистов осуществляющих перевозку пассажиров если они не войдут в эту организацию начать давить,чтобы на трассу боялись выехать
И со временем эта единая организация подомнет под себя всех перевозчиков на которых можно составлять единую базу,формировать регламент цены и условий перевозки а также прельщать субсидиями от государства в обмен на лояльность
И будет в области единая система частно-государственных малых перевозок
А там глядишь Таксисты и автовокзал выкупят и расширятся,автобусы начнут пускать и все вернётся в ту точку с которой все началось но с улучшенным сервисом)))
Капитализм сделает свой круг
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5599
Re: Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 11:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы заслушать все стороны, а не ругать огульно кто попадется под горячку. Мне кажется хозяйку автовокзала довели до ручки именно чиновники, ведь человек соблюдал законы, пыталась спасти бизнес и начиная с пандемии всё шло поперек
Профайл Посетить вебсайт
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8989
Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 11:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Всех таксистов осуществляющих перевозку пассажиров если они не войдут в эту организацию начать давить,чтобы на трассу боялись выехать

Бизнес по акиматовски,ума нет но есть адм.ресурс не хотите по нашему будем давить,а как же капитализм по который ты тут пишешь?
Год назад уже пытались цену на овощи регулировать и получили пустые полки с ценником"Товар в пути"
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13196
Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 11:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Бизнес по акиматовски,ума нет но есть адм.ресурс не хотите по нашему будем давить,а как же капитализм по который ты тут пишешь?

А кто сказал что капитализм это про доброту к рыночку?
Давить будут по закону
За нелегальную перевозку
За перегруз машины
За аптечки и грязь на номерах
За многое можно давить для этого у государства и есть монополия на насилие
Америка самая капиталистическая страна в мире была создана мафиозами в 20ые 30ые годы когда власть через мафию подчинила себе рабочие профсоюзы и задавила уличную социальную политику в зародыше в замен возглавив её
Теперь в США профсоюз это сила с которой боятся ссорится работодатели
А у нас по советской традиции профсоюз это фикция которой руководит директор организации
Какой капитализм лучше?

Цитата:
Добринцофф:
Год назад уже пытались цену на овощи регулировать и получили пустые полки с ценником"Товар в пути"

Регулировать цену и демпинговать в угоду "своим" магазинчикам это разные вещи
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8989
Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 11:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Давить будут по закону

Далёк ты от бизнеса,насильно мил не будешь как гласит народная мудрость.
Верный путь к успеху и процветанию наладить бизнес так,что бы клиент и денежки сами к тебе шли.
У меня тут в первые октябрьские морозы машина посреди города встала ,солярка наша Атырауская замёрзла,хорошо в гараже был запас зимней с прошлого года,пришлось на такси сгонять туда и обратно.
Так вот таксист мне и поведал как он бедолага мучался и ловил пассажиров с бордюра пока не появился Индрайвер,теперь он всегда с клиентами причем многих берёт по пути следования,вот так бизнес делается,а ты давай собирай круглые столы и дави дальше,пусть наша доблестная полиция борется не с преступниками ,а с таксистами которые зарабатывают себе свой кусок хлеба.

[Исправлено: Добринцофф, 14.11.2022 - 11:35]
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
948
Re: Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 13:28
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хозяйка автовокзала сама себя закопала. Кому нужен такой автовокзал, куда не подьехать не пройти. 300м тащить чемодан, обходя заборы, которые она нагромоздила. Проще на такси
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
948
Re: Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 13:29
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в Рудном наступают на те же грабли. Тоже забор и пустырь внутри
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
200
Re: Собака на сене по-костанайски
Отправлено: 14.11.22 - 13:44
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном автовокзал находится в тех же руках.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS