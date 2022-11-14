Отправлено: - 10:58

Вот как, имея полностью отлаженную инфраструктуру: автовокзалы, маршруты, автобусы (пусть бу из Европы), водителей, платежеспособных клиентов, всё вот так загубить? Вопрос риторический, отвечать не надо, и здесь я уже не о автовокзале, а о независимом Казахстане. Как, имея всё построенное с нуля, города, села, заводы и фабрики, за 30 лет умудриться разворовать, развалить и разрушить

Цитата:Случился капитализмКогда на волне расширения видов услуг клиент выбрал удобство в замен ценеПусть такси дороже но с ним не надо паритсяЗа тобой приехали,быстро довезли и высадили на адресеНа Автобус же сначала надо Поехать купить билет,чтобы по нему выехать чуть позже с этого же автовокзала и приехать в другой город также на автовокзал с которого надо брать такси до адреса...А к этому прибавляем неповоротливую владелицу автовокзала которая сделала всё чтобы от нее ушли и клиенты и перевозчики и вуаляПеревозки сдулисьНо теперь при уходе с рынке услуг одного поставщика остальные на волне вседозволенности начнут завышать цену это закон монополизма,ведь теперь у такси нет дешёвого конкурента кто сдерживал ценыУправлению пассажирского транспорта если они хотят остаться управлением надо брать быка за рога уже сейчасНе смогли победить таксистов надо возглавитьСозывать вместе с полицией круглый стол где из таксистов перевозчиков начать формировать единый профсоюз или организацию с которой можно вести бизнес как с единым юр лицомА Всех таксистов осуществляющих перевозку пассажиров если они не войдут в эту организацию начать давить,чтобы на трассу боялись выехатьИ со временем эта единая организация подомнет под себя всех перевозчиков на которых можно составлять единую базу,формировать регламент цены и условий перевозки а также прельщать субсидиями от государства в обмен на лояльностьИ будет в области единая система частно-государственных малых перевозокА там глядишь Таксисты и автовокзал выкупят и расширятся,автобусы начнут пускать и все вернётся в ту точку с которой все началось но с улучшенным сервисом)))Капитализм сделает свой круг