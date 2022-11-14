Костанайский автовокзал на 38 году жизни почил в бозе. Несмотря на все старания учредительницы - загородила весь переметр автовокзал от прохода посетителей, закрыв все парковки для посадки-высадки пассажиров, заставив через суд господина Кушеерова ТТS запретить использовать своё здание под автовокзал для своих рейсов, на своих автобусах , и все только для нас, клиентов. А глупый народ не понял стараний руководства автовокзала и пересел на такси. Читать новость
Вот как, имея полностью отлаженную инфраструктуру: автовокзалы, маршруты, автобусы (пусть бу из Европы), водителей, платежеспособных клиентов, всё вот так загубить? Вопрос риторический, отвечать не надо, и здесь я уже не о автовокзале, а о независимом Казахстане. Как, имея всё построенное с нуля, города, села, заводы и фабрики, за 30 лет умудриться разворовать, развалить и разрушить
Случился капитализм Когда на волне расширения видов услуг клиент выбрал удобство в замен цене Пусть такси дороже но с ним не надо парится За тобой приехали,быстро довезли и высадили на адресе На Автобус же сначала надо Поехать купить билет,чтобы по нему выехать чуть позже с этого же автовокзала и приехать в другой город также на автовокзал с которого надо брать такси до адреса...
А к этому прибавляем неповоротливую владелицу автовокзала которая сделала всё чтобы от нее ушли и клиенты и перевозчики и вуаля Перевозки сдулись Но теперь при уходе с рынке услуг одного поставщика остальные на волне вседозволенности начнут завышать цену это закон монополизма,ведь теперь у такси нет дешёвого конкурента кто сдерживал цены Управлению пассажирского транспорта если они хотят остаться управлением надо брать быка за рога уже сейчас Не смогли победить таксистов надо возглавить Созывать вместе с полицией круглый стол где из таксистов перевозчиков начать формировать единый профсоюз или организацию с которой можно вести бизнес как с единым юр лицом А Всех таксистов осуществляющих перевозку пассажиров если они не войдут в эту организацию начать давить,чтобы на трассу боялись выехать И со временем эта единая организация подомнет под себя всех перевозчиков на которых можно составлять единую базу,формировать регламент цены и условий перевозки а также прельщать субсидиями от государства в обмен на лояльность И будет в области единая система частно-государственных малых перевозок А там глядишь Таксисты и автовокзал выкупят и расширятся,автобусы начнут пускать и все вернётся в ту точку с которой все началось но с улучшенным сервисом))) Капитализм сделает свой круг
Надо бы заслушать все стороны, а не ругать огульно кто попадется под горячку. Мне кажется хозяйку автовокзала довели до ручки именно чиновники, ведь человек соблюдал законы, пыталась спасти бизнес и начиная с пандемии всё шло поперек
abaika95: А Всех таксистов осуществляющих перевозку пассажиров если они не войдут в эту организацию начать давить,чтобы на трассу боялись выехать
Бизнес по акиматовски,ума нет но есть адм.ресурс не хотите по нашему будем давить,а как же капитализм по который ты тут пишешь? Год назад уже пытались цену на овощи регулировать и получили пустые полки с ценником"Товар в пути"
Добринцофф: Бизнес по акиматовски,ума нет но есть адм.ресурс не хотите по нашему будем давить,а как же капитализм по который ты тут пишешь?
А кто сказал что капитализм это про доброту к рыночку? Давить будут по закону За нелегальную перевозку За перегруз машины За аптечки и грязь на номерах За многое можно давить для этого у государства и есть монополия на насилие Америка самая капиталистическая страна в мире была создана мафиозами в 20ые 30ые годы когда власть через мафию подчинила себе рабочие профсоюзы и задавила уличную социальную политику в зародыше в замен возглавив её Теперь в США профсоюз это сила с которой боятся ссорится работодатели А у нас по советской традиции профсоюз это фикция которой руководит директор организации Какой капитализм лучше?
Цитата:
Добринцофф: Год назад уже пытались цену на овощи регулировать и получили пустые полки с ценником"Товар в пути"
Регулировать цену и демпинговать в угоду "своим" магазинчикам это разные вещи
Далёк ты от бизнеса,насильно мил не будешь как гласит народная мудрость. Верный путь к успеху и процветанию наладить бизнес так,что бы клиент и денежки сами к тебе шли. У меня тут в первые октябрьские морозы машина посреди города встала ,солярка наша Атырауская замёрзла,хорошо в гараже был запас зимней с прошлого года,пришлось на такси сгонять туда и обратно. Так вот таксист мне и поведал как он бедолага мучался и ловил пассажиров с бордюра пока не появился Индрайвер,теперь он всегда с клиентами причем многих берёт по пути следования,вот так бизнес делается,а ты давай собирай круглые столы и дави дальше,пусть наша доблестная полиция борется не с преступниками ,а с таксистами которые зарабатывают себе свой кусок хлеба.
Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать