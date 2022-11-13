Отправлено: - 10:33

ПолиграфЪ Боярышников:

Цена для авто с иностранным учётом! Таким вот образом очищается наш рынок автоперевозок от гастарбайтеров.

yudjin:

Спустись с небес на землю. НЕТ уже двойной цены для своих и не своих.

Цитата:Если вы не в теме лучше вообще ничего не писать.Есть три ценника на солярку 260,450,627.260 летняя для граждан KZ450 летняя для иностранцев627 зимняя солярка для всех желающих.Цитата:Может чё и изменилось но на заправках всё таки несколько ценников висит,и у меня продавщица документы спрашивает когда ДТ продаёт.