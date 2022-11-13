Re: Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго

Отправлено: - 20:28

А что только на бензине машины ездят?

Они там в министерстве цены на зимнее ДТ видели?

Мунай онимдери продаёт по 627тнг,а через неделю зима между прочим наступает -15 будет и на чём ездить?