Отправлено: - 18:39

Добринцофф:

Зачем поставили новый,если всё равно будут питаться от старого? Читайте пожалуйста внимательно ,что публикуете.

Цитата:Старый не справлялся с возросшей нагрузкой. Напряжение в сети в домиках дачников было низкое. Летом, чтобы обеспечить полив, электричество в домиках отключали вовсе (ссылка на прошлый материал, где все это расписано есть в статье). Потому и поставили новый, чтобы разделить общую нагрузку на два трансформатора.Искренне не понимаю ваш вопрос.