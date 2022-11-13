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«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45486
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 17:48
Проблемы с дефицитом напряжения в электросетях в ПКСТ «Текстильщик» начались в 2017 году - старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой. Новый трансформатор установили здесь 9 ноября.
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Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 17:48
Цитата:
А новый тогда зачем поставили?
Теперь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.
Источник:
Источник:
А новый тогда зачем поставили?
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 17:49
Молодцы дачники,они даже столбы электрические сами ставили.
Я один такой продавал,приехали забрали.
Я один такой продавал,приехали забрали.
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 18:02
Цитата:
ответ на этот вопрос в первом предложении:
Цитата:
Добринцофф:
А новый тогда зачем поставили?
А новый тогда зачем поставили?
ответ на этот вопрос в первом предложении:
Цитата:
старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 951
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 18:15
Редакция, в тексте куча ошибок, неужели не видите?
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 18:23
Цитата:
Перечитали. Нашли две ошибки. Остальную кучу не видим, так что, если подскажите, скажем спасибо.
electro:
Редакция, в тексте куча ошибок, неужели не видите?
Редакция, в тексте куча ошибок, неужели не видите?
Перечитали. Нашли две ошибки. Остальную кучу не видим, так что, если подскажите, скажем спасибо.
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:24
Цитата:
Зачем поставили новый,если всё равно будут питаться от старого?
Читайте пожалуйста внимательно ,что публикуете.
Rexyn:
ответ на этот вопрос в первом предложении: Цитата: старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой.
ответ на этот вопрос в первом предложении: Цитата: старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой.
Зачем поставили новый,если всё равно будут питаться от старого?
Читайте пожалуйста внимательно ,что публикуете.
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:28
Цитата:
Теперь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.
[Исправлено: Добринцофф, 13.11.2022 - 18:29]
Rexyn:
Перечитали. Нашли две ошибки. Остальную кучу не видим, так что, если подскажите, скажем спасибо
Перечитали. Нашли две ошибки. Остальную кучу не видим, так что, если подскажите, скажем спасибо
Теперь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.
[Исправлено: Добринцофф, 13.11.2022 - 18:29]
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:39
Цитата:
Старый не справлялся с возросшей нагрузкой. Напряжение в сети в домиках дачников было низкое. Летом, чтобы обеспечить полив, электричество в домиках отключали вовсе (ссылка на прошлый материал, где все это расписано есть в статье). Потому и поставили новый, чтобы разделить общую нагрузку на два трансформатора.
Искренне не понимаю ваш вопрос.
Добринцофф:
Зачем поставили новый,если всё равно будут питаться от старого? Читайте пожалуйста внимательно ,что публикуете.
Зачем поставили новый,если всё равно будут питаться от старого? Читайте пожалуйста внимательно ,что публикуете.
Старый не справлялся с возросшей нагрузкой. Напряжение в сети в домиках дачников было низкое. Летом, чтобы обеспечить полив, электричество в домиках отключали вовсе (ссылка на прошлый материал, где все это расписано есть в статье). Потому и поставили новый, чтобы разделить общую нагрузку на два трансформатора.
Искренне не понимаю ваш вопрос.
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:40
Цитата:
А вот за это спасибо. Исправила.
Добринцофф:
перь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.
перь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.
А вот за это спасибо. Исправила.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 109
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 21:59
......при Союзе дачным обществам установили трасформаторы местные власти и деньги не обдирали с дачников.....а что сегодня?демократия свободный рынок и.т.д.т.п.У нас к примеру не собирают деньги на трасформаторы или что там только взносы платятся как то так.
Я
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.09.20
- Сообщений:
- 11
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 23:19
Цитата:
подскажЫм, нивапрос!
Rexyn:
если подскажите
если подскажите
подскажЫм, нивапрос!
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