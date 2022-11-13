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≡ Суд рассматривает дело о финансовой пирамиде, жертвами...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45486
Суд рассматривает дело о финансовой пирамиде, жертвами...
Отправлено: 13.11.22 - 21:37
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Суд рассматривает дело о финансовой пирамиде, жертвами которой стали 33 жителя Костанайской области. Готовы ли вы вложить свои деньги в аналогичные финансовые организации?
Результаты опроса

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5597
Re: Суд рассматривает дело о финансовой пирамиде, жертвами...
Отправлено: 13.11.22 - 21:37
#1
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Я же говорю, идиоты все равно нет-нет покажут себя, несмотря что ежедневно в новостях показывают подобные вещи
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