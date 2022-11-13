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≡ Костанайские поклонники оздоровительного бега провели пробег, посвященный памяти своего товарища
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45486
Костанайские поклонники оздоровительного бега провели пробег, посвященный памяти своего товарища
Отправлено: 13.11.22 - 13:13
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Члены клуба любителей бега «Бег в радости самопревосхождения» («Run In Joy») провели в триатлон-парке пробег, который посвятили своему другу Михаилу Терехову, ушедшему из жизни в конце сентября.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19929
Re: Костанайские поклонники оздоровительного бега провели...
Отправлено: 13.11.22 - 13:13
#1
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Круто..
А где тов. Денисов?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
996
Re: Костанайские поклонники оздоровительного бега провели...
Отправлено: 13.11.22 - 21:29
#2
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Цитата:
111:
А где тов. Денисов?
Покоряет пятый этаж в своём подъезде и то по причине того что он там проживает
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