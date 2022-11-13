Прогноз на 5 дней
пасмурно+3°C
  • 736 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45486
Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго
Отправлено: 13.11.22 - 20:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвечая на вопрос журналиста в кулуарах церемонии награждения серии проектов Национальной социальной компании Green Step, Акчулаков отметил, что резкого повышения цен "не планируется однозначно".
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8984
Re: Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго
Отправлено: 13.11.22 - 20:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что только на бензине машины ездят?
Они там в министерстве цены на зимнее ДТ видели?
Мунай онимдери продаёт по 627тнг,а через неделю зима между прочим наступает -15 будет и на чём ездить?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
995
Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго
Отправлено: 13.11.22 - 21:24
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1636
Re: Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго
Отправлено: 13.11.22 - 22:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
627тнг

???
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS