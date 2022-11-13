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≡ «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45482
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 17:48
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Проблемы с дефицитом напряжения в электросетях в ПКСТ «Текстильщик» начались в 2017 году - старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой. Новый трансформатор установили здесь 9 ноября.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8983
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 17:48
#1
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Цитата:
Теперь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.

Источник:

А новый тогда зачем поставили?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8983
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 17:49
#2
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Молодцы дачники,они даже столбы электрические сами ставили.
Я один такой продавал,приехали забрали.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
531
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 18:02
#3
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Цитата:
Добринцофф:
А новый тогда зачем поставили?

ответ на этот вопрос в первом предложении:
Цитата:
старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
951
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 18:15
#4
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Редакция, в тексте куча ошибок, неужели не видите?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
531
Re: «Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением...
Отправлено: 13.11.22 - 18:23
#5
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Цитата:
electro:
Редакция, в тексте куча ошибок, неужели не видите?

Перечитали. Нашли две ошибки. Остальную кучу не видим, так что, если подскажите, скажем спасибо.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8983
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:24
#6
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Цитата:
Rexyn:
ответ на этот вопрос в первом предложении: Цитата: старый трансформатор не справлялся с возрастающей нагрузкой.

Зачем поставили новый,если всё равно будут питаться от старого?
Читайте пожалуйста внимательно ,что публикуете.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8983
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:28
#7
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Цитата:
Rexyn:
Перечитали. Нашли две ошибки. Остальную кучу не видим, так что, если подскажите, скажем спасибо


Теперь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.


[Исправлено: Добринцофф, 13.11.2022 - 18:29]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
531
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:39
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Зачем поставили новый,если всё равно будут питаться от старого? Читайте пожалуйста внимательно ,что публикуете.

Старый не справлялся с возросшей нагрузкой. Напряжение в сети в домиках дачников было низкое. Летом, чтобы обеспечить полив, электричество в домиках отключали вовсе (ссылка на прошлый материал, где все это расписано есть в статье). Потому и поставили новый, чтобы разделить общую нагрузку на два трансформатора.

Искренне не понимаю ваш вопрос.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
531
«Не бегайте по акиматам!» - Проблему с электроснабжением решили дачники в Костанае
Отправлено: 13.11.22 - 18:40
#9
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Цитата:
Добринцофф:
перь половина дачников будут питаться от старой КТП (комплектная трансформаторная подстанция - «НГ»), другая половина - от старого.

А вот за это спасибо. Исправила.
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