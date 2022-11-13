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≡ Разнорабочий с зарплатой 300 тысяч - портрет подсудимого по «картофельному делу»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45481
Разнорабочий с зарплатой 300 тысяч - портрет подсудимого по «картофельному делу»
Отправлено: 13.11.22 - 13:41
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В суде допросили Сабыржана Килыманова, который обвиняется в крупном мошенничестве в сфере субсидирования АПК. Итогом реализации преступной схемы стал увод из бюджета почти 96 млн тенге, выплаченных в Костанайской области за фиктивную поставку семян картофеля.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5594
Re: Разнорабочий с зарплатой 300 тысяч - портрет подсудимого по...
Отправлено: 13.11.22 - 13:41
#1
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Надо чтоб уважаемый суд нашел главного организатора и получателя этих миллионов, иначе предстали одни козлы отпущения и будет терять время
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