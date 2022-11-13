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≡ В школах исключат требование к столовым готовить в основном из казахстанских продуктов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45481
В школах исключат требование к столовым готовить в основном из казахстанских продуктов
Отправлено: 13.11.22 - 12:09
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Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который исключает требование о том, чтобы как минимум 60% используемых продуктов в школьных столовых были казахстанского производства.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11738
Re: В школах исключат требование к столовым готовить в основном...
Отправлено: 13.11.22 - 12:09
#1
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О. А че оказывается вот такие правила были в школах. С детства воспитывают патриотизм)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5594
Re: В школах исключат требование к столовым готовить в основном...
Отправлено: 13.11.22 - 13:36
#2
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Уж тут бы не перегибами. Я понимаю, чиновникам статистика как отче наш, однако каждый по способностям, возможностям и потребностям будет ради детей рвать и метать
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