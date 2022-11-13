Прогноз на 5 дней
снегопад0°C
  • 742 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • Ю-ЮВ, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайские поклонники оздоровительного бега провели пробег, посвященный памяти своего товарища
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45481
Костанайские поклонники оздоровительного бега провели пробег, посвященный памяти своего товарища
Отправлено: 13.11.22 - 13:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Члены клуба любителей бега «Бег в радости самопревосхождения» («Run In Joy») провели в триатлон-парке пробег, который посвятили своему другу Михаилу Терехову, ушедшему из жизни в конце сентября.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19924
Re: Костанайские поклонники оздоровительного бега провели...
Отправлено: 13.11.22 - 13:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круто..
А где тов. Денисов?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS