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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:50
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:52
Цитата:
Когда нибудь, буду жив если, обязательно поеду!
Ну а пока борщ украинский, а другого в мире просто нет, делаем сами..
Гога:
Так езжай на Украину ,
Так езжай на Украину ,
Когда нибудь, буду жив если, обязательно поеду!
Ну а пока борщ украинский, а другого в мире просто нет, делаем сами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:53
Цитата:
----Так идиотов везде хватает . И если сотня проплаченных придурков вышла , это не говорить о том , что остальные с этим согласны . ****Дураков мало - но они правильно расставлены*** - не помню , кто это сказал . Но как верно .
111:
Сторонники Путина требуют ядерную войну
Сторонники Путина требуют ядерную войну
----Так идиотов везде хватает . И если сотня проплаченных придурков вышла , это не говорить о том , что остальные с этим согласны . ****Дураков мало - но они правильно расставлены*** - не помню , кто это сказал . Но как верно .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:54
Цитата:
Единая Россия, это Сотня?
Всего сто человек по всей России, или сотня миллионов?
Гога:
. И если сотня проплаченных придурков вышла , э
. И если сотня проплаченных придурков вышла , э
Единая Россия, это Сотня?
Всего сто человек по всей России, или сотня миллионов?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:55
Цитата:
----- А чего тянуть ??? Вроде уже был про это разговор ---тебя даже спонсировать собирались . Да и я денежку ради этого дам . Или слабо ?
111:
Когда нибудь,
Когда нибудь,
----- А чего тянуть ??? Вроде уже был про это разговор ---тебя даже спонсировать собирались . Да и я денежку ради этого дам . Или слабо ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:55
Цитата:
Сколько в России сторонников Путина, неужели более 80ти процентов?
И все идиоты?
Гога:
Так идиотов везде хватает
Так идиотов везде хватает
Сколько в России сторонников Путина, неужели более 80ти процентов?
И все идиоты?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:57
Цитата:
Ты своим мобикам на бинты хоть дай..
Я обойдусь.
Освободят от оккупантов все территории, конечно поеду.
Иначе как показать сыну зверства оккупантов в Мариуполе или Северодонецке?
Или крытые лагеря смерти для мирного населения?
Гога:
Да и я денежку ради этого дам
Да и я денежку ради этого дам
Ты своим мобикам на бинты хоть дай..
Я обойдусь.
Освободят от оккупантов все территории, конечно поеду.
Иначе как показать сыну зверства оккупантов в Мариуполе или Северодонецке?
Или крытые лагеря смерти для мирного населения?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:57
Цитата:
----Твоя подружка ??? Ох , узнает кухарка
111:
Юлька
Юлька
----Твоя подружка ??? Ох , узнает кухарка
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:59
Цитата:
Мисс Коса..
Ниче так девочка..
Гога:
Твоя подружка ???
Твоя подружка ???
Мисс Коса..
Ниче так девочка..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:01
Арестовича с Фейгиным что ли посмотреть..
Вроде должен прямой эфир быть, что же случилось там с Херсоном..
Вроде должен прямой эфир быть, что же случилось там с Херсоном..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:02
Цитата:
----Марик , я ТВ вообще не смотрю , от слова ---вообще . Только от тебя здесь узнаю . И , честно говоря , мне пох... , что там .
111:
Все что они говорили и говорят, правда?
Все что они говорили и говорят, правда?
----Марик , я ТВ вообще не смотрю , от слова ---вообще . Только от тебя здесь узнаю . И , честно говоря , мне пох... , что там .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:04
Цитата:
-----Пиши правду !!!!****Катастрофа Boeing 707 в Карелии — авиационная катастрофа, произошедшая ночью в четверг 20 апреля 1978 года на территории Карельской АССР (СССР). Авиалайнер Boeing 707-321B южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines (KAL) совершал пассажирский рейс KE902 (позывные KAL 902) по маршруту Париж—Анкоридж—Сеул, когда, значительно отклонившись от курса, оказался над Кольским полуостровом, тем самым нарушив воздушную государственную границу СССР. Там он был перехвачен и, после попыток заставить его добровольно приземлиться, был обстрелян ракетой «воздух-воздух» советским истребителем-перехватчиком Су-15 и из-за полученных в результате обстрела повреждений фюзеляжа в 23:05 совершил вынужденную посадку на лёд озера Корпиярви в Лоухском районе Карельской АССР. В результате обстрела погибли 2 пассажира: 36-летний коммерсант из Сеула Бон Тайхван (англ. Bahng Tais Hwang, среднее место в 23-м ряду справа) был убит в салоне самолёта осколком ракеты в голову и 31-летний владелец кофейни из Иокогамы Ёситако Сугано (англ. Yoshitako Sugano, место 24A у окна) был ранен осколками деталей внутренней обшивки салона и умер от потери крови в вертолёте, эвакуировавшем его в больницу города Кемь[1]. Ещё 13 пассажирам рейса был
111:
Корейский Боинг, который сбили советские Су-15 1978
Корейский Боинг, который сбили советские Су-15 1978
-----Пиши правду !!!!****Катастрофа Boeing 707 в Карелии — авиационная катастрофа, произошедшая ночью в четверг 20 апреля 1978 года на территории Карельской АССР (СССР). Авиалайнер Boeing 707-321B южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines (KAL) совершал пассажирский рейс KE902 (позывные KAL 902) по маршруту Париж—Анкоридж—Сеул, когда, значительно отклонившись от курса, оказался над Кольским полуостровом, тем самым нарушив воздушную государственную границу СССР. Там он был перехвачен и, после попыток заставить его добровольно приземлиться, был обстрелян ракетой «воздух-воздух» советским истребителем-перехватчиком Су-15 и из-за полученных в результате обстрела повреждений фюзеляжа в 23:05 совершил вынужденную посадку на лёд озера Корпиярви в Лоухском районе Карельской АССР. В результате обстрела погибли 2 пассажира: 36-летний коммерсант из Сеула Бон Тайхван (англ. Bahng Tais Hwang, среднее место в 23-м ряду справа) был убит в салоне самолёта осколком ракеты в голову и 31-летний владелец кофейни из Иокогамы Ёситако Сугано (англ. Yoshitako Sugano, место 24A у окна) был ранен осколками деталей внутренней обшивки салона и умер от потери крови в вертолёте, эвакуировавшем его в больницу города Кемь[1]. Ещё 13 пассажирам рейса был
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:14
Цитата:
----Ему это не важно
Vit:
тренировались
тренировались
----Ему это не важно
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:32
Цитата:
---Ты травился ???
111:
Травимся от селедки
Травимся от селедки
---Ты травился ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:37
Цитата:
----Сам и ответил
111:
Всего сто человек
Всего сто человек
----Сам и ответил
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