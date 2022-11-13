Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+2°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 557 из 558«1...555556557558»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:50
#8341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джо Байден

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:52
#8342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так езжай на Украину ,

Когда нибудь, буду жив если, обязательно поеду!
Ну а пока борщ украинский, а другого в мире просто нет, делаем сами..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:53
#8343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сторонники Путина требуют ядерную войну

----Так идиотов везде хватает . И если сотня проплаченных придурков вышла , это не говорить о том , что остальные с этим согласны . ****Дураков мало - но они правильно расставлены*** - не помню , кто это сказал . Но как верно .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:54
#8344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
. И если сотня проплаченных придурков вышла , э

Единая Россия, это Сотня?
Всего сто человек по всей России, или сотня миллионов?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:55
#8345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Когда нибудь,

----- А чего тянуть ??? Вроде уже был про это разговор ---тебя даже спонсировать собирались . Да и я денежку ради этого дам . Или слабо ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:55
#8346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так идиотов везде хватает

Сколько в России сторонников Путина, неужели более 80ти процентов?
И все идиоты?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:57
#8347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Да и я денежку ради этого дам

Ты своим мобикам на бинты хоть дай..
Я обойдусь.
Освободят от оккупантов все территории, конечно поеду.
Иначе как показать сыну зверства оккупантов в Мариуполе или Северодонецке?
Или крытые лагеря смерти для мирного населения?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:57
#8348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Юлька

----Твоя подружка ??? Ох , узнает кухарка
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 01:59
#8349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Твоя подружка ???

Мисс Коса..
Ниче так девочка..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19920
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:01
#8350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арестовича с Фейгиным что ли посмотреть..
Вроде должен прямой эфир быть, что же случилось там с Херсоном..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:02
#8351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Все что они говорили и говорят, правда?

----Марик , я ТВ вообще не смотрю , от слова ---вообще . Только от тебя здесь узнаю . И , честно говоря , мне пох... , что там .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:04
#8352
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Корейский Боинг, который сбили советские Су-15 1978

-----Пиши правду !!!!****Катастрофа Boeing 707 в Карелии — авиационная катастрофа, произошедшая ночью в четверг 20 апреля 1978 года на территории Карельской АССР (СССР). Авиалайнер Boeing 707-321B южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines (KAL) совершал пассажирский рейс KE902 (позывные KAL 902) по маршруту Париж—Анкоридж—Сеул, когда, значительно отклонившись от курса, оказался над Кольским полуостровом, тем самым нарушив воздушную государственную границу СССР. Там он был перехвачен и, после попыток заставить его добровольно приземлиться, был обстрелян ракетой «воздух-воздух» советским истребителем-перехватчиком Су-15 и из-за полученных в результате обстрела повреждений фюзеляжа в 23:05 совершил вынужденную посадку на лёд озера Корпиярви в Лоухском районе Карельской АССР. В результате обстрела погибли 2 пассажира: 36-летний коммерсант из Сеула Бон Тайхван (англ. Bahng Tais Hwang, среднее место в 23-м ряду справа) был убит в салоне самолёта осколком ракеты в голову и 31-летний владелец кофейни из Иокогамы Ёситако Сугано (англ. Yoshitako Sugano, место 24A у окна) был ранен осколками деталей внутренней обшивки салона и умер от потери крови в вертолёте, эвакуировавшем его в больницу города Кемь[1]. Ещё 13 пассажирам рейса был
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:14
#8353
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
тренировались

----Ему это не важно
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:32
#8354
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Травимся от селедки

---Ты травился ???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6964
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.11.22 - 02:37
#8355
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Всего сто человек

----Сам и ответил
Профайл
Страница 557 из 558«1...555556557558»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS