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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 537 из 537«1...535536537
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25523
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.11.22 - 12:57
#8041
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Алекс, пропал.
Возвращайся... :lol: :oops:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1078
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.11.22 - 22:43
#8042
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Цитата:
drakon:
Алекс, пропал. Возвращайся...

Да, действительно, сколько можно пропадать? Тут на форуме, тепло, светло и всегда всем рады. :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6948
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.11.22 - 23:52
#8043
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Цитата:
Эл-починно:
сколько можно пропадать?

----Так он ***читатель** , всё зависит только от редакции .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25523
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.22 - 13:51
#8044
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С Днём Советской Милиции!
Причастных - Поздравляю!!!... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25523
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.11.22 - 23:03
#8045
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Тяжёлый день, сегодня - был... :-o

[Исправлено: drakon, 12.11.2022 - 23:15]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.11.22 - 23:18
#8046
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Почему? :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25523
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.11.22 - 23:23
#8047
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Цитата:
Козлов я:
Почему? :-o

Много дел - сделал... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19899
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.11.22 - 00:45
#8048
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Цитата:
drakon:
Тяжёлый день, сегодня - был...

Думал милиция забрала..
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