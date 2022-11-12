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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 555 из 555«1...553554555
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 18:30
#8311
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Наш как всегда чистый двор..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 18:36
#8312
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Девушка и автомобиль..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 19:57
#8313
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Защитников украины угощают украинским борщом

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 19:58
#8314
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С огурчиками..



Надо тоже так попробовать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 20:21
#8315
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Ну вот и дожили..



Сторонники Путина требуют ядерную войну и призывают к насилию..


В России их 80 процентов вроде?

Что то с первой ссылкой, ну вот вторая, дабы не было нарушений.



[Исправлено: 111, 12.11.2022 - 22:27]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 20:36
#8316
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Кстати Единороссы требуя ядерного безумства, шли под песни гомосексуалиста..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 20:39
#8317
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И теперь эта песня олицетворяет российскую власть..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 20:39
#8318
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Интересно, а почему не под песни Газманова или Любэ?
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19892
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 22:30
#8319
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Ну и музыкальная пауза.
Эх 90е начало нулевых..
Рэп и все такое..
Былых уж и нет, говорят что он помер..


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