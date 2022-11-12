Отправлено: - 20:21

[Исправлено: 111, 12.11.2022 - 22:27]

Ну вот и дожили..Сторонники Путина требуют ядерную войну и призывают к насилию..В России их 80 процентов вроде?Что то с первой ссылкой, ну вот вторая, дабы не было нарушений.