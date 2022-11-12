Отправлено: - 14:39

Гога:

----Уже сколько раз отмечал - не надо путать ------народ и власть , правительство ! Это две большие разницы .

Гога:



----Ответьте ,, где кричали ***На гиляку **? И кого туда посылали ??

Цитата:Никто не путает, ваша пропаганда отмечает, якобы политику кремля поддерживает 80% населения.Цитата:С обоих сторон кричали. А кто после кричал денацификация и демилитаризация. В настоящее время, тоже многое чего говорят и кричит, а ещё и воюют.