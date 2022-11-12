Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 13:47
Цитата:
---Её поддерживает только Куратор темы ,
saba:
поддерживает политику войны.
поддерживает политику войны.
---Её поддерживает только Куратор темы ,
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 945
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 14:30
Цитата:
Ох вряд ли это так, был бы рад, даже среди наших активных пользователей примерно 60 % за СВО.
[Исправлено: Домовенок, 12.11.2022 - 15:04]
Гога:
-Её поддерживает только Куратор темы ,
-Её поддерживает только Куратор темы ,
Ох вряд ли это так, был бы рад, даже среди наших активных пользователей примерно 60 % за СВО.
[Исправлено: Домовенок, 12.11.2022 - 15:04]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 14:39
Цитата:
Никто не путает, ваша пропаганда отмечает, якобы политику кремля поддерживает 80% населения.Цитата:
С обоих сторон кричали. А кто после кричал денацификация и демилитаризация. В настоящее время, тоже многое чего говорят и кричит, а ещё и воюют.
Гога:
----Уже сколько раз отмечал - не надо путать ------народ и власть , правительство ! Это две большие разницы .
----Уже сколько раз отмечал - не надо путать ------народ и власть , правительство ! Это две большие разницы .
Никто не путает, ваша пропаганда отмечает, якобы политику кремля поддерживает 80% населения.Цитата:
Гога:
----Ответьте ,, где кричали ***На гиляку **? И кого туда посылали ??
----Ответьте ,, где кричали ***На гиляку **? И кого туда посылали ??
С обоих сторон кричали. А кто после кричал денацификация и демилитаризация. В настоящее время, тоже многое чего говорят и кричит, а ещё и воюют.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 14:43
Цитата:
Вчера только прошло в г.Самарканде очередное заседание стран тюркского союза, объединяемся на равных правах и условиях, для решения глобальных задач.
Подробнее здесь:
Kairat stayer:
От имперского синдрома, никак не отойдут. Лучше бы жили в крепком союзе с соседними государствами, в том числе и с Украиной. А, так оттолкнули от себя самый близкий народ, по сути своих братьев. Как неоднократно сами говорили, что один народ и.т.д.
От имперского синдрома, никак не отойдут. Лучше бы жили в крепком союзе с соседними государствами, в том числе и с Украиной. А, так оттолкнули от себя самый близкий народ, по сути своих братьев. Как неоднократно сами говорили, что один народ и.т.д.
Вчера только прошло в г.Самарканде очередное заседание стран тюркского союза, объединяемся на равных правах и условиях, для решения глобальных задач.
Подробнее здесь:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:02
Цитата:
---А более конкретно ?? Вот меня куда причислили ????
saba:
60 % за СВО
60 % за СВО
---А более конкретно ?? Вот меня куда причислили ????
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:28
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:30
Цитата:
К Святым..
Которые свято верят своей лживой пропаганде..
Ты же ссылки их лживые даже выкладываешь тут..
Гога:
Вот меня куда причислили ?
Вот меня куда причислили ?
К Святым..
Которые свято верят своей лживой пропаганде..
Ты же ссылки их лживые даже выкладываешь тут..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:35
Цитата:
Сейчас ваш народ чуть ли не бастует.
Нет выплат, кинули..
Они отправили своих сыновей убивать чужих детей, а выплаты их интересуют больше, за которые сдали своих..
Никто из матерей, мобиков, что убитых, что живых, не жалеет о том, что отправили своих детей убивать, борьба вашего нищего народа идет только за выплаты, похоронные и тд..
Но все эти нищие люди, За войну..
Гога:
- не надо путать ------народ и власть , правительств
- не надо путать ------народ и власть , правительств
Сейчас ваш народ чуть ли не бастует.
Нет выплат, кинули..
Они отправили своих сыновей убивать чужих детей, а выплаты их интересуют больше, за которые сдали своих..
Никто из матерей, мобиков, что убитых, что живых, не жалеет о том, что отправили своих детей убивать, борьба вашего нищего народа идет только за выплаты, похоронные и тд..
Но все эти нищие люди, За войну..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:57
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:01
Цитата:
Начинается .
Радости за трансвеститов не хватает что ли?
Don Julio:
сотни миллионов изнасилованных женщин,
сотни миллионов изнасилованных женщин,
Начинается .
Радости за трансвеститов не хватает что ли?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:14
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:38
Сяоми конечно по слабей, хотя якобы тут 64 пикселя, но у айфона 14 это 72.
Даже айфоновские 36 пикселей на 13 про макс, бьют мои 64
Даже айфоновские 36 пикселей на 13 про макс, бьют мои 64
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 18:03
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать