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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 554 из 555«1...552553554555»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 13:47
#8296
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Цитата:
saba:
поддерживает политику войны.

---Её поддерживает только Куратор темы ,
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
945
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 14:30
#8297
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Цитата:
Гога:
-Её поддерживает только Куратор темы ,

Ох вряд ли это так, был бы рад, даже среди наших активных пользователей примерно 60 % за СВО.

[Исправлено: Домовенок, 12.11.2022 - 15:04]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 14:39
#8298
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Цитата:
Гога:
----Уже сколько раз отмечал - не надо путать ------народ и власть , правительство ! Это две большие разницы .


Никто не путает, ваша пропаганда отмечает, якобы политику кремля поддерживает 80% населения.Цитата:
Гога:

----Ответьте ,, где кричали ***На гиляку **? И кого туда посылали ??


С обоих сторон кричали. А кто после кричал денацификация и демилитаризация. В настоящее время, тоже многое чего говорят и кричит, а ещё и воюют.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 14:43
#8299
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Цитата:
Kairat stayer:
От имперского синдрома, никак не отойдут. Лучше бы жили в крепком союзе с соседними государствами, в том числе и с Украиной. А, так оттолкнули от себя самый близкий народ, по сути своих братьев. Как неоднократно сами говорили, что один народ и.т.д.


Вчера только прошло в г.Самарканде очередное заседание стран тюркского союза, объединяемся на равных правах и условиях, для решения глобальных задач.

Подробнее здесь:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:02
#8300
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Цитата:
saba:
60 % за СВО

---А более конкретно ?? Вот меня куда причислили ????
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:28
#8301
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Мы любим тебя Костанай..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:30
#8302
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Цитата:
Гога:
Вот меня куда причислили ?

К Святым..
Которые свято верят своей лживой пропаганде..
Ты же ссылки их лживые даже выкладываешь тут..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:35
#8303
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Цитата:
Гога:
- не надо путать ------народ и власть , правительств

Сейчас ваш народ чуть ли не бастует.
Нет выплат, кинули..
Они отправили своих сыновей убивать чужих детей, а выплаты их интересуют больше, за которые сдали своих..
Никто из матерей, мобиков, что убитых, что живых, не жалеет о том, что отправили своих детей убивать, борьба вашего нищего народа идет только за выплаты, похоронные и тд..
Но все эти нищие люди, За войну..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 15:57
#8304
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Просто приятная картинка..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:01
#8305
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Цитата:
Don Julio:
сотни миллионов изнасилованных женщин,

Начинается .
Радости за трансвеститов не хватает что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:14
#8306
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Мариза Аллазио
1960

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:33
#8307
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Айфон, увеличение в 6 раз..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:38
#8308
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Сяоми конечно по слабей, хотя якобы тут 64 пикселя, но у айфона 14 это 72.
Даже айфоновские 36 пикселей на 13 про макс, бьют мои 64

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 16:49
#8309
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Наше небо..
Наше мирное небо..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19880
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 18:03
#8310
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Красота..

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