Смаилов: Экзамен по казахскому языку для получения гражданства поможет адаптации в стране
Отправлено: 10.11.22 - 15:02
Премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал новый закон, согласно которому людям, не знающим государственный язык, не будут давать казахстанское гражданство. Такая практика применяется во многих странах, подчеркнул премьер-министр. Читать новость
drakon: Не знаю я - Казахский. И не буду - учить..
Ну было бы странно если ты в Германии казахский учил бы)) Арабский и турецкий приоритетнее вам сейчас Цитата:
Однако, по его словам, к некоторым категориям эти требования не применяются – это этнические казахи, а также несовершеннолетние.
Так понимаю ввели эту норму чтобы вытянуть казахов из воюющей России предоставивив им тут все условия Только вот это большая ошибка правительства которая сыграет с ними злую шутку в будущем Казахи живущие вне Казахстана по мнению Смаилова значит с рожденья с молоком матери впитывают знания языка,истории Казахстана и законодательства РК особенно в последних правках?))
Глава кабмина подчеркнул, что в правительстве поддерживают эти нормы и считают, что их нужно внести в законодательство. Эти новшества, пояснил он, есть в международной практике. Во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю этой страны, а также сдать соответствующий экзамен. Например, в Германии, Турции, Канаде, России есть такие требования.
Всё правильно, давно применяется в международной практике. Более 5 лет тому назад отмечал, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
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