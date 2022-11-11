Отправлено: - 13:34

Гога:

народ и власть , правительство ! Это две большие разницы

Цитата:Согласен на сто процентов, беда в том, что 80 % народа по соцопросам поддерживает политику войны. Хотя эти соцопросы не дают конечно полную картину, иногда смотрю просто опросы в Москве, многие просто уходят от ответа, говоря, что за то что он, сейчас думает, если высказать на камеру можно запросто сесть в тюрьму. Наверное немного преувеличение, но судя по последним законам и призывам г-на Пригожина. дело идёт к тому.