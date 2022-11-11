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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 553 из 554«1...551552553554»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 18:29
#8281
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Мобики..



Тов. Симоньян назвала мобиков теми, что они есть на сегодня - мобиками..
Ну что ж..
Если российская путинская главная Пропаганда так говорит, значит оно и верно..
Мобики это мобики и никак не иначе..
Главно что гибнут за нее, за пропаганду..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 18:35
#8282
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Еще 45 украинских защитников вернулись домой.
Прям какой сегодня хороший праздник у них и у нас, поддерживающих независимость Украины..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 18:40
#8283
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Многострадальный украинский народ, как долго ты терпел зверства оккупантов..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 18:57
#8284
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Освобожденный Херсон ликует!

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 18:58
#8285
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Слава Героям!

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 22:18
#8286
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В честь праздника суженая будет готовить настоящее блюдо Украины, украинский борщ.набирает вон..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 22:19
#8287
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Вот, все к нему набрали..
Браво Украина, Героям Слава!

залить картинку
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.11.22 - 23:44
#8288
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Вот и готовка настоящего украинского борща с фасолью..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 01:16
#8289
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И вот наконец, украинский борщ готов!

хранилище изображений

Слава Украине!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 01:25
#8290
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Цитата:
111:
И вот наконец, украинский борщ готов!
Слава Украине!

А ведь сейчас, гдето на Вна Украине, сотни миллионов изнасилованных женщин, стариков и детей голодают от холода, не имея возможности что-то поесть.
Но они и не подозревают, что где-то в далёком Казахстане, за них искренне переживают поедая украинский борщ с салом и запывая ево пывом.
:-o

[Исправлено: Don Julio, 12.11.2022 - 01:28]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3562
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 12:36
#8291
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Цитата:
111:
Многострадальный украинский народ, как долго ты терпел зверства оккупантов..


От имперского синдрома, никак не отойдут. Лучше бы жили в крепком союзе с соседними государствами, в том числе и с Украиной. А, так оттолкнули от себя самый близкий народ, по сути своих братьев. Как неоднократно сами говорили, что один народ и.т.д.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 13:27
#8292
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Цитата:
Kairat stayer:
так оттолкнули от себя самый близкий народ,

----Уже сколько раз отмечал - не надо путать ------народ и власть , правительство ! Это две большие разницы .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 13:29
#8293
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Цитата:
Kairat stayer:

----Ответьте ,, где кричали ***На гиляку **? И кого туда посылали ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
945
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 13:34
#8294
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Цитата:
Гога:
народ и власть , правительство ! Это две большие разницы

Согласен на сто процентов, беда в том, что 80 % народа по соцопросам поддерживает политику войны. Хотя эти соцопросы не дают конечно полную картину, иногда смотрю просто опросы в Москве, многие просто уходят от ответа, говоря, что за то что он, сейчас думает, если высказать на камеру можно запросто сесть в тюрьму. Наверное немного преувеличение, но судя по последним законам и призывам г-на Пригожина. дело идёт к тому.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.11.22 - 13:39
#8295
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Цитата:
saba:
по соцопросам

----Вы до сих пор верите в них ??
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