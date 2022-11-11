Тов. Симоньян назвала мобиков теми, что они есть на сегодня - мобиками.. Ну что ж.. Если российская путинская главная Пропаганда так говорит, значит оно и верно.. Мобики это мобики и никак не иначе.. Главно что гибнут за нее, за пропаганду..
111: И вот наконец, украинский борщ готов! Слава Украине!
А ведь сейчас, гдето на Вна Украине, сотни миллионов изнасилованных женщин, стариков и детей голодают от холода, не имея возможности что-то поесть. Но они и не подозревают, что где-то в далёком Казахстане, за них искренне переживают поедая украинский борщ с салом и запывая ево пывом.
111: Многострадальный украинский народ, как долго ты терпел зверства оккупантов..
От имперского синдрома, никак не отойдут. Лучше бы жили в крепком союзе с соседними государствами, в том числе и с Украиной. А, так оттолкнули от себя самый близкий народ, по сути своих братьев. Как неоднократно сами говорили, что один народ и.т.д.
Гога: народ и власть , правительство ! Это две большие разницы
Согласен на сто процентов, беда в том, что 80 % народа по соцопросам поддерживает политику войны. Хотя эти соцопросы не дают конечно полную картину, иногда смотрю просто опросы в Москве, многие просто уходят от ответа, говоря, что за то что он, сейчас думает, если высказать на камеру можно запросто сесть в тюрьму. Наверное немного преувеличение, но судя по последним законам и призывам г-на Пригожина. дело идёт к тому.
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