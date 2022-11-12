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≡ По делу о погибших в Рудном мальчиках ведется расследование по двум статьям
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45477
По делу о погибших в Рудном мальчиках ведется расследование по двум статьям
Отправлено: 12.11.22 - 09:24
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Об этом сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ в ответе на запрос "НГ об итогах экспертизы, проведенной после смерти 6-летних мальчиков в Рудном. Публикуем ответ полностью.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
946
Re: По делу о погибших в Рудном мальчиках ведется расследование...
Отправлено: 12.11.22 - 09:24
#1
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Это было две недели назад, зачем снова то же самое подавать под видом новости? Я думал, автор новой информацией обладает
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