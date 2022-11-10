Отправлено: - 01:09

saba:

И ещё в 30 е годы при том самом ужасном Сталине, русским учителям со знанием казахского доплачивали к тарифу 30 %

saba:

так что необязательно знать русский язык, чтобы получать знания.

Цитата:То есть врут, когда утверждают что Сталин тиран и уничтожал казахов?И ещё что на казахском всё запрещали под страхом смерти?Цитата:Ну так да! Можно ещё знать английский или немецкий. Ну так вы ж ими владеете?Стал буть токо или мова или русский.