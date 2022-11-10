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≡ Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45476
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 10.11.22 - 12:35
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Поправки в закон для желающих получить казахстанский паспорт анонсировал премьер-министр Алихан Смаилов. Эксперты рассказали, кого это коснется в первую очередь и где можно выучить государственный язык.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 12.11.22 - 00:41
#30
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Цитата:
saba:
речь с нашей стороны. казахов, идёт об уважении к государству Казахстан, к нации которая дала имя этому государству, страна ведь называется Казахстан

Ещё не всё!
Они вабщэ не уважают потомков великих завоевателей, Чингисхана, Тимура, Томирис!
Эщо первый человек, Адам! Он ведь тоже был...
Куда котицца мир!
А и ещо казахский язык ведь не учат!?
:oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17417
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 12.11.22 - 00:50
#31
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Цитата:
saba:
к нации которая дала имя этому государству, страна ведь называется Казахстан

Так это неточность перевода с казахского на русский. В оригинале то КазаКстан)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 12.11.22 - 01:03
#32
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Цитата:
saba:
Я Вам тоже открою тайну,на великом и могучем вы пишете с ошибками иногда, возможно это ваш стиль, ну что же



:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 12.11.22 - 01:09
#33
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Цитата:
saba:
И ещё в 30 е годы при том самом ужасном Сталине, русским учителям со знанием казахского доплачивали к тарифу 30 %

То есть врут, когда утверждают что Сталин тиран и уничтожал казахов?
И ещё что на казахском всё запрещали под страхом смерти?
Цитата:
saba:
так что необязательно знать русский язык, чтобы получать знания.

Ну так да! Можно ещё знать английский или немецкий. Ну так вы ж ими владеете?
Стал буть токо или мова или русский.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
Знание казахского в обмен на гражданство. Эксперты объяснили, кого коснется новшество
Отправлено: 12.11.22 - 01:16
#34
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Цитата:
saba:
То, что Вы говорите, достаточно обидные слова, ибо аз них можно сделать вывод, что казахский не надо учить, потому , что почерпнуть в нём нечего

Лекарство оно всегда чаще всего горькое! Зато полезное!
:-o
Лучше сразу осознать болезнь и принять эту неприятную новость.
И чем раньше, тем быстрее придёт выздоровление!
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