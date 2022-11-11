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И опять радость!
И опять радость!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45476
И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:21
В то время, когда повсеместно нужно изучать госязык! Когда задача встала везде повсеместно перед всеми, опять пришла радость, откуда не ждали! Впервые в США в конкурсе красоты, проводимом под эгидой организации "Мисс Америка", победителем стала женщина-трансгендер
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 945
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:21
А госязык здесь при чем? Бред какой-то!
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:45
Хм..
Автор нам предлагает обсуждать трансгендеров и гомосексуалистов в Америках?
Заглядывать к ним в постель, как Z-пропагандисты заглядывают в постель к Галкину?
Зачем?
То есть заниматься пассивным гомосексуализмом или вуареризмом или как его там?
Зачем?
Еще и радоваться за трансгендеров?
Зачем?
У нас что, своих радостных моментов нет, кроме как таких, чтобы сплетничать о таких щекотливых моментах, у какого или такого то американского трансгендера Эта штука по столько то сантиметров?
Зачем?
Автор нам предлагает обсуждать трансгендеров и гомосексуалистов в Америках?
Заглядывать к ним в постель, как Z-пропагандисты заглядывают в постель к Галкину?
Зачем?
То есть заниматься пассивным гомосексуализмом или вуареризмом или как его там?
Зачем?
Еще и радоваться за трансгендеров?
Зачем?
У нас что, своих радостных моментов нет, кроме как таких, чтобы сплетничать о таких щекотливых моментах, у какого или такого то американского трансгендера Эта штука по столько то сантиметров?
Зачем?
И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:50
Этот коммент в другую тему потом..
[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 15:11]
[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 15:11]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3232
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:12
Организатороы конкурса (который был 100 лет назад) в гробу перевернулись!
Такие вот трансформации в сознании американского общества произошли за столетие
Это конкурс КРАСОТЫ?
Посчитаем же внешность и гендерную принадлежность Бриен Нгуен символом сегодняшних США!
Такие вот трансформации в сознании американского общества произошли за столетие
Это конкурс КРАСОТЫ?
Посчитаем же внешность и гендерную принадлежность Бриен Нгуен символом сегодняшних США!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13193
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:16
Если бы это было раз или два то можно было сказать что это случайность
Но это уже стабильная ситуация
Когда редакция своим же решением превращает народные новости в шоу фриков и клоунов
Такое ощущение что редакцию захватили диверсанты и делают все возможное чтобы люди пишущие о реальных проблемах региона чувствовали себя в этой колонке не совсем уютно когда как тут все забито "Ильясами" и Донами Хулио
Но это уже стабильная ситуация
Когда редакция своим же решением превращает народные новости в шоу фриков и клоунов
Такое ощущение что редакцию захватили диверсанты и делают все возможное чтобы люди пишущие о реальных проблемах региона чувствовали себя в этой колонке не совсем уютно когда как тут все забито "Ильясами" и Донами Хулио
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 937
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:34
Цитата:
Автор думает, что все кто не разделяет его взгляды непременно сторонники ценностей Запада.
Дантист:
А госязык здесь при чем? Бред какой-то!
А госязык здесь при чем? Бред какой-то!
Автор думает, что все кто не разделяет его взгляды непременно сторонники ценностей Запада.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 937
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:39
Я могу ещё Вам г-н автор тему для злорадства подкинуть, в США избрали женщину губернатора лесбиянку, как же вы проморгали такую новость, пропагандисты уже все отметились.Вот только не могу придумать. как эту новость к госязыку привязать. Вы уж там сами. как нибудь
И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 16:00
Цитата:
Не отчаивайся..
Пропагандисты привязывают новости просто к Языку в своих мечтах..
Это у них своеобразный госОрган..
Сегодня зашел на паблики Z-патриотов, там кто во что горазд, обсуждают геев и трансвеститов..
Ну чтобы хоть чем то отвлечься потерей Херсона..
А как известно Херсон звучал, по крайней мере первая часть его, очень приятно в их понимании.
Он ведь как Сон..
Теперь они его потеряли..
Приходится говорить о чужих Херсонах, чтобы хоть как то самоуспокоится..
[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 16:03]
saba:
Вот только не могу придумать. как эту новость к госязыку привязать
Вот только не могу придумать. как эту новость к госязыку привязать
Не отчаивайся..
Пропагандисты привязывают новости просто к Языку в своих мечтах..
Это у них своеобразный госОрган..
Сегодня зашел на паблики Z-патриотов, там кто во что горазд, обсуждают геев и трансвеститов..
Ну чтобы хоть чем то отвлечься потерей Херсона..
А как известно Херсон звучал, по крайней мере первая часть его, очень приятно в их понимании.
Он ведь как Сон..
Теперь они его потеряли..
Приходится говорить о чужих Херсонах, чтобы хоть как то самоуспокоится..
[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 16:03]
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4292
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 23:34
Цитата:
Автор статьи производит впечатление латентного....
Кроме проблемы гомосексуализма (который имеется в Раше, но как бы не афишируется), а также отрицания необходимости знать госязык, его что-то волнует?
В Украине РашВС опустили со второго места на отхожее...
Так возрадуемся же все вместе, хотя и не все из нас знают госязык, но нам есть ещё к чему стремиться!
Автор статьи производит впечатление латентного....
Кроме проблемы гомосексуализма (который имеется в Раше, но как бы не афишируется), а также отрицания необходимости знать госязык, его что-то волнует?
В Украине РашВС опустили со второго места на отхожее...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:49
Цитата:
Ну да!
Цитата:
Да!
Цитата:
Но ведь ты сам утверждал, что самые талантливые это геи. Ты не хочешь быть талантливым!!!???
Цитата:
Не хочешь пассивно, можешь активно заниматься, Америка это же свобода! И ещё они Украине помогают, за судьбу которой ты так искренне переживаешь. То есть если ты не хочешь стремиться к Свободе и Америке, то Украине не следует принимать оружие от етих...
111:
Автор нам предлагает обсуждать трансгендеров и гомосексуалистов в Америках?
Автор нам предлагает обсуждать трансгендеров и гомосексуалистов в Америках?
Ну да!
Цитата:
111:
Заглядывать к ним в постель, как Z-пропагандисты заглядывают в постель к Галкину?
Заглядывать к ним в постель, как Z-пропагандисты заглядывают в постель к Галкину?
Да!
Цитата:
111:
Зачем?
Зачем?
Но ведь ты сам утверждал, что самые талантливые это геи. Ты не хочешь быть талантливым!!!???
Цитата:
111:
То есть заниматься пассивным гомосексуализмом или вуареризмом или как его там?
То есть заниматься пассивным гомосексуализмом или вуареризмом или как его там?
Не хочешь пассивно, можешь активно заниматься, Америка это же свобода! И ещё они Украине помогают, за судьбу которой ты так искренне переживаешь. То есть если ты не хочешь стремиться к Свободе и Америке, то Украине не следует принимать оружие от етих...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:53
Цитата:
Мне всегда интересно узнавать из первых,таскать рук, что я думаю.
Можете огласить, что я буду думать в следующий раз, чтоб мне не думать, что мне думать!?
Цитата:
Да вы милейший, гомофоб, что-ли!?
А с виду, интелигент в шляпе с полями.
saba:
Автор думает,
Автор думает,
Мне всегда интересно узнавать из первых,таскать рук, что я думаю.
Можете огласить, что я буду думать в следующий раз, чтоб мне не думать, что мне думать!?
Цитата:
bgb:
Автор статьи производит впечатление латентного....
Автор статьи производит впечатление латентного....
Да вы милейший, гомофоб, что-ли!?
А с виду, интелигент в шляпе с полями.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17417
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:56
Цитата:
Нет худа без добра?))
Don Julio:
И ещё они Украине помогают, за судьбу которой ты так искренне переживаешь. То есть если ты не хочешь стремиться к Свободе и Америке, то Украине не следует принимать оружие от етих...
И ещё они Украине помогают, за судьбу которой ты так искренне переживаешь. То есть если ты не хочешь стремиться к Свободе и Америке, то Украине не следует принимать оружие от етих...
Нет худа без добра?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:57
Цитата:
И задача, при нём!
Приём! Лопух не догадался?
А вот вам и ответ:
Цитата:
Вы довольны?
Дантист:
А госязык здесь при чем? Бред какой-то!
А госязык здесь при чем? Бред какой-то!
И задача, при нём!
Приём! Лопух не догадался?
А вот вам и ответ:
Цитата:
111:
Сегодня зашел на паблики Z-патриотов, там кто во что горазд, обсуждают геев и трансвеститов.. Ну чтобы хоть чем то отвлечься потерей Херсона..
Сегодня зашел на паблики Z-патриотов, там кто во что горазд, обсуждают геев и трансвеститов.. Ну чтобы хоть чем то отвлечься потерей Херсона..
Вы довольны?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:58
Цитата:
Они то 3,14сы, но у них же оружие и баксы!
Деньги не пахнут!
maxsaf:
Нет худа без добра?))
Нет худа без добра?))
Они то 3,14сы, но у них же оружие и баксы!
Деньги не пахнут!
-
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