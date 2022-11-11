Отправлено: - 16:00

saba:

Вот только не могу придумать. как эту новость к госязыку привязать

[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 16:03]

Цитата:Не отчаивайся..Пропагандисты привязывают новости просто к Языку в своих мечтах..Это у них своеобразный госОрган..Сегодня зашел на паблики Z-патриотов, там кто во что горазд, обсуждают геев и трансвеститов..Ну чтобы хоть чем то отвлечься потерей Херсона..А как известно Херсон звучал, по крайней мере первая часть его, очень приятно в их понимании.Он ведь как Сон..Теперь они его потеряли..Приходится говорить о чужих Херсонах, чтобы хоть как то самоуспокоится..