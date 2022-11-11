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≡ И опять радость!
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45476
И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:21
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В то время, когда повсеместно нужно изучать госязык! Когда задача встала везде повсеместно перед всеми, опять пришла радость, откуда не ждали! Впервые в США в конкурсе красоты, проводимом под эгидой организации "Мисс Америка", победителем стала женщина-трансгендер
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
945
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:21
#1
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А госязык здесь при чем? Бред какой-то!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19867
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:45
#2
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Хм..
Автор нам предлагает обсуждать трансгендеров и гомосексуалистов в Америках?
Заглядывать к ним в постель, как Z-пропагандисты заглядывают в постель к Галкину?
Зачем?
То есть заниматься пассивным гомосексуализмом или вуареризмом или как его там?
Зачем?
Еще и радоваться за трансгендеров?
Зачем?
У нас что, своих радостных моментов нет, кроме как таких, чтобы сплетничать о таких щекотливых моментах, у какого или такого то американского трансгендера Эта штука по столько то сантиметров?
Зачем?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19867
И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 14:50
#3
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Этот коммент в другую тему потом..

[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 15:11]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3232
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:12
#4
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Организатороы конкурса (который был 100 лет назад) в гробу перевернулись!
Такие вот трансформации в сознании американского общества произошли за столетие :lol:
Это конкурс КРАСОТЫ?
Посчитаем же внешность и гендерную принадлежность Бриен Нгуен символом сегодняшних США!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13193
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:16
#5
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Если бы это было раз или два то можно было сказать что это случайность
Но это уже стабильная ситуация
Когда редакция своим же решением превращает народные новости в шоу фриков и клоунов
Такое ощущение что редакцию захватили диверсанты и делают все возможное чтобы люди пишущие о реальных проблемах региона чувствовали себя в этой колонке не совсем уютно когда как тут все забито "Ильясами" и Донами Хулио
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
937
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:34
#6
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Цитата:
Дантист:
А госязык здесь при чем? Бред какой-то!

Автор думает, что все кто не разделяет его взгляды непременно сторонники ценностей Запада.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
937
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 15:39
#7
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Я могу ещё Вам г-н автор тему для злорадства подкинуть, в США избрали женщину губернатора лесбиянку, как же вы проморгали такую новость, пропагандисты уже все отметились.Вот только не могу придумать. как эту новость к госязыку привязать. Вы уж там сами. как нибудь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19867
И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 16:00
#8
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Цитата:
saba:
Вот только не могу придумать. как эту новость к госязыку привязать

Не отчаивайся..
Пропагандисты привязывают новости просто к Языку в своих мечтах..
Это у них своеобразный госОрган..
Сегодня зашел на паблики Z-патриотов, там кто во что горазд, обсуждают геев и трансвеститов..
Ну чтобы хоть чем то отвлечься потерей Херсона..
А как известно Херсон звучал, по крайней мере первая часть его, очень приятно в их понимании.
Он ведь как Сон..
Теперь они его потеряли..
Приходится говорить о чужих Херсонах, чтобы хоть как то самоуспокоится..

[Исправлено: 111, 11.11.2022 - 16:03]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4292
Re: И опять радость!
Отправлено: 11.11.22 - 23:34
#9
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Цитата:
Так возрадуемся же все вместе, хотя и не все из нас знают госязык, но нам есть ещё к чему стремиться!

Автор статьи производит впечатление латентного....
Кроме проблемы гомосексуализма (который имеется в Раше, но как бы не афишируется), а также отрицания необходимости знать госязык, его что-то волнует?
В Украине РашВС опустили со второго места на отхожее...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:49
#10
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Цитата:
111:
Автор нам предлагает обсуждать трансгендеров и гомосексуалистов в Америках?

Ну да!
Цитата:
111:
Заглядывать к ним в постель, как Z-пропагандисты заглядывают в постель к Галкину?

Да!
Цитата:
111:
Зачем?

Но ведь ты сам утверждал, что самые талантливые это геи. Ты не хочешь быть талантливым!!!???
:-o
Цитата:
111:
То есть заниматься пассивным гомосексуализмом или вуареризмом или как его там?

Не хочешь пассивно, можешь активно заниматься, Америка это же свобода! И ещё они Украине помогают, за судьбу которой ты так искренне переживаешь. То есть если ты не хочешь стремиться к Свободе и Америке, то Украине не следует принимать оружие от етих...
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:53
#11
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Цитата:
saba:
Автор думает,

Мне всегда интересно узнавать из первых,таскать рук, что я думаю.
Можете огласить, что я буду думать в следующий раз, чтоб мне не думать, что мне думать!?
:lol:
Цитата:
bgb:
Автор статьи производит впечатление латентного....

Да вы милейший, гомофоб, что-ли!?
А с виду, интелигент в шляпе с полями.
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17417
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:56
#12
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Цитата:
Don Julio:
И ещё они Украине помогают, за судьбу которой ты так искренне переживаешь. То есть если ты не хочешь стремиться к Свободе и Америке, то Украине не следует принимать оружие от етих...

Нет худа без добра?))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:57
#13
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Цитата:
Дантист:
А госязык здесь при чем? Бред какой-то!

И задача, при нём!
Приём! Лопух не догадался?
А вот вам и ответ:
Цитата:
111:
Сегодня зашел на паблики Z-патриотов, там кто во что горазд, обсуждают геев и трансвеститов.. Ну чтобы хоть чем то отвлечься потерей Херсона..

Вы довольны?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1597
И опять радость!
Отправлено: 12.11.22 - 00:58
#14
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Цитата:
maxsaf:
Нет худа без добра?))

Они то 3,14сы, но у них же оружие и баксы!
Деньги не пахнут!
:lol:
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