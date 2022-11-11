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≡ Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8,10 классов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45476
Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8,10 классов
Отправлено: 11.11.22 - 23:04
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Ученики 5-8,10 классов будут сдавать экзамены по казахскому языку со следующего 2023-2024 учебного года. Раньше его сдавали только ученики 9 и 11 классов. По информации пресс-службы Министерства просвещения РК, они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17413
Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся 5-8,10 классов
Отправлено: 11.11.22 - 23:04
#1
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Цитата:
говорение

Если переводить с казахского на русский без Гугл переводчика, но наверное правильнее все таки "устная речь", а не "говорение" :lol:

[Исправлено: maxsaf, 11.11.2022 - 23:08]
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