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≡ Место встречи указать нельзя - Архимед Мухамбетов провел сход с населением Рудного и района Б. Майлина практически без населения и СМИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45476
Место встречи указать нельзя - Архимед Мухамбетов провел сход с населением Рудного и района Б. Майлина практически без населения и СМИ
Отправлено: 11.11.22 - 12:57
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8 ноября аким Костанайской областипровел встречу с населением Рудного и района Б. Майлина. Причем население и журналисты костанайских СМИ узнали о ней постфактум - из краткого отчета главы региона на его странице в Instagram.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4107
Re: Место встречи указать нельзя - Архимед Мухамбетов провел...
Отправлено: 11.11.22 - 12:57
#1
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Это в его стиле, он боится неудобных вопросов, а его формализм известен давно. Это так называемая "Полуправда", которая нужна только ему самому для прикрытия. Вроде как бы и была встреча, а по факту имитация и вовсе не это имел ввиду Президент в своём Указе № 826 от 03 марта 2022 года.
Цитата:
4) обеспечить до проведения встреч с населением:

создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;

сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;

проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

организацию объявления о проведении встречи акима с населением:

за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения;
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
552
Re: Место встречи указать нельзя - Архимед Мухамбетов провел...
Отправлено: 11.11.22 - 13:34
#2
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Главное - "галочка" в отчёте стоит. :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13193
Re: Место встречи указать нельзя - Архимед Мухамбетов провел...
Отправлено: 11.11.22 - 14:45
#3
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Цитата:
Вечером 10 ноября управление общественного развития сообщило костанайским СМИ о назначении пресс-секретаря акима Костанайской области - им стал Жуматай Тукенович Какимжанов, долгое время работавший в газете "Қостанай таңы". Надеемся, что отфутболивания и умалчивания с информацией о мероприятиях с участием главы региона, а тем более - встречах с народом - теперь не будет.

Ааа вот оно че
Тоесть до этого прессек встречи футболил и не давал информацию? Ууух каков злодей,аким то с народом хотел увидится а прессек запрещал,нет кричал,не позволю! Ну я хоть чучуть,хоть про время поговорить можно? просил аким. Нет кричал в ответ прессек,они все нытики и зануды,зачем с ними общаться!
Так и было
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17413
Re: Место встречи указать нельзя - Архимед Мухамбетов провел...
Отправлено: 11.11.22 - 23:01
#4
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Цитата:
попросил СМИ покинуть зал, продолжив встречу в закрытом формате.

Наверное задумали установку второго колеса обозрения :lol:
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